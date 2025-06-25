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Китай рассказал, как доставит образцы с Марса на Землю намного раньше США

На днях в журнале Nature Astronomy вышла статья китайских учёных с детальным описанием миссии по возврату образцов с Марса на Землю. Китай намерен начать миссию «Тяньвэнь-3» в 2028 году, чтобы уже в 2031 году доставить образцы на нашу планету. Это стало бы оглушительным успехом Поднебесной, ведь даже в NASA намерены отказаться от такой рискованной затеи.

Источник изображений: Nature Astronomy 2025

Источник изображений: Nature Astronomy 2025

Согласно новому проекту бюджета NASA, возврат образцов с Марса на Землю состоится только после начала пилотируемых полётов на Красную планету. Очевидно, что это произойдёт, в лучшем случае, в начале 40-х годов. До этого миссия Mars Sample Return (MSR) NASA на Марс подразумевала возврат образцов беспилотными аппаратами не позднее 2033 года.

Главным преимуществом миссии MSR перед китайской программой считается сбор образцов с довольно обширной территории планеты. Китай реализует концепцию «сел, схватил и беги» — сбор образцов произойдёт только в месте посадки.

Чуть расширить зону сбора образцов обещал небольшой марсоход, но в новой статье о нём нет упоминаний. Удалённым сбором камней массой до 100 граммов на поверхности Марса теперь будет заниматься вертолёт. Для этого его оснастят манипулятором со своеобразными когтями. Вертолёт сможет отлетать от посадочного модуля на расстояние до 100 метров. На Марс он прибудет в герметичном контейнере.

Также образцы будут собираться ковшом на манипуляторе прямо с посадочного модуля. Наконец, на модуле будет бур для подъёма образцов с глубины до 2 метров. Пожалуй, именно они станут настоящим научным сокровищем, ведь поверхность планеты стерильна от биологической жизни, которую уничтожает жёсткое космическое излучение.

Подчёркивается, что поиски признаков биологической жизни на Марсе остаются приоритетными. Место посадки выбирается с прицелом на наиболее вероятное месторасположение следов жизни на Марсе. До конца 2026 года учёные выберут три наиболее предпочтительных места посадки для сбора образцов. После этого будут созданы геологические карты мест спуска, что определит главные инженерные направления для проектирования посадочного модуля.

Миссия «Тяньвэнь-3» стартует в 2028 году с использованием двух ракет «Чанчжэн-5». На одной ракете будет посадочный модуль с вертолётом и возвратным модулем, а на второй — орбитальная станция с модулем возврата образцов на Землю. Успехом будет считаться доставка 500 граммов образцов с Марса. Во избежание риска биологических или химических утечек на Земле образцы будут изучаться в сверхзащищённой биолаборатории.

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Теги: марс, китайские ученые, космическая миссия
марс, китайские ученые, космическая миссия
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