Новый стандарт для жанра: гоночный симулятор Project Motor Racing от ветеранов GTR получил дату выхода и геймплейный трейлер

Лондонская Straight4 Studios, основанная выходцами из Slightly Mad Studios во главе с её учредителем Иэном Беллом (Ian Bell), объявила дату выхода своего дебютного проекта — автоспортивного симулятора Project Motor Racing.

Напомним, Project Motor Racing начала свою жизнь как GTR Revival — духовный наследник гоночной серии GTR, над которой Белл и другие сотрудники Straight4 Studios работали в начале 2000-х. Игра была подтверждена осенью 2022 года.

Прошлым летом Project Motor Racing обрела окончательное название и издателя в лице швейцарской студии Giants Software, известной по серии Farming Simulator. Прошедшей весной игра получила сроки выхода — осень 2025-го.

Как стало известно из геймплейного трейлера режима карьеры, Project Motor Racing выйдет на старт продаж 25 ноября для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость ПК-версии составит $60, а консольные оценили в $70.

Вслед за анонсом стартовали предзаказы, в том числе для пользователей российского Steam. Стандартное издание стоит 1900 рублей, а набор с сезонным пропуском первого года обойдётся игрокам в 2900 рублей (против $90 за рубежом).

Скриншоты

По словам разработчиков, Project Motor Racing воплощает в себе «шарм, драйв и страсть профессионального автоспорта», а также задаёт новый стандарт для гоночных симуляторов.

Обещают 72 лицензированные машины разных эпох в 10 классах, 27 трасс по всему миру, режим карьеры, мультиплеер, детальную физику на основе Giants Engine 10, динамическую погоду, полную поддержку модов и перевод на русский.