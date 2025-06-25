Ровер Curiosity обнаружил на Марсе коробочные структуры — возможные следы древних грунтовых вод

В NASA опубликовали первые снимки региона Марса, где в мае впервые побывал марсоход Curiosity. Регион интересен сетью минеральных пород, похожих на осыпавшийся бордюр. Эта сеть не могла быть обнаружена с орбиты и находка Curiosity стала неожиданностью. На Земле геологи называют такие структуры коробочными и связывают их с грунтовыми водами в прошлом. Это прозрачный намёк на то, что на Марсе когда-то были озёра и, возможно, биологическая жизнь.

Минералы в основе коробочных структур образуются в процессе длительного просачивания воды с поверхности вглубь породы. Это почти цемент, который едва поддаётся воздействию природной эрозии — ветру с песком, что стало обычным явлением на Марсе в последние 2–3 миллиарда лет. Эрозия выветрила скальную породу, когда-то запечатавшую минералы, и явила их взору учёных.

Команда Curiosity отмечает, что нигде до этого подобная структура не наблюдалась. Сейчас марсоход совершает восхождение на гору Шарп (Sharp) высотой около 5 км. Он движется от более древних геологических образований в основании горы к более молодым, расположенным выше по склону. Тем удивительнее было найти связанные с водой структуры выше более древнего участка, чему учёным предстоит ещё найти объяснение. Также марсоход взял керн из этой местности, отправив его на изучение во встроенную в ровер микролабораторию.

Спектральный анализ образцов также подтверждает возможное присутствие воды в древности в изучаемом регионе. В образцах обнаружен сульфат магния, который обычно возникает в процессе испарения воды. В целом марсоход в период с 15 по 18 мая сделал 291 снимок местности, из которых NASA сшило панорамное изображение. С ним можно познакомиться выше, просто вращая панораму мышкой.