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Развод OpenAI и Microsoft отменяется? Главы компаний обсудили дальнейшее сотрудничество

Если опираться на опубликованную ранее информацию, у руководства OpenAI и Microsoft соответственно имеются некоторые расхождения во взглядах на нюансы дальнейшего сотрудничества и грядущую реструктуризацию стартапа. Его глава Сэм Альтман (Sam Altman) на этой неделе признался, что в понедельник позвонил главе Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella) для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества.

Источник изображения: Unsplash, Andrew Neel

Источник изображения: Unsplash, Andrew Neel

Об этом Альтман вчера заявил в подкасте The New York Times, ограничившись весьма лаконичными комментариями по поводу содержания разговора: «Очевидно, что любое глубокое партнёрство подразумевает наличие точек напряжения, и у нас они есть. Но в целом, всё это до сих пор оставалось чудесно полезным для обеих компаний». Альтман попутно отметил, что весьма продуктивно общался с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) на тему искусственного интеллекта, и заявил, что тот очень хорошо понимает геополитическую и экономическую важность технологии.

Напомним, что в январе одним из первых своих заявлений на посту президента США Трамп избрал анонс проекта Stargate, подразумевающего создание на территории страны масштабного вычислительного кластера стоимостью до $500 млрд, который будет использоваться для нужд развития систем искусственного интеллекта. Помимо OpenAI, в этом проекте изъявили желание принять участие SoftBank и Oracle.

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Теги: openai, microsoft, сэм альтман, ии, сатья наделла
openai, microsoft, сэм альтман, ии, сатья наделла
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