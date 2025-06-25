Граждане Индии, Венгрии и Польши впервые полетели на МКС в рамках частной миссии Axiom Space

Сегодня состоялся долгожданный полёт международного экипажа в рамках частной миссии Ax-4 компании Axiom Space. Экипаж из четырёх человек, в который вошли граждане Индии, Венгрии, Польши и США, стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 в 02:31 (09:31 мск) с космодрома LC-39A в Космическом центре NASA имени Кеннеди. Запуск прошёл успешно, а стыковка с МКС ожидается на следующий день.

Корабль SpaceX Crew Dragon, задействованный в миссии Ax-4, отправился в космос впервые. По традиции экипаж дал ему имя — Грейс (Grace), когда аппарат вышел на орбиту. Первая ступень Falcon 9 уже использовалась в прошлом месяце и была подготовлена к повторному запуску. При её подготовке была допущена техническая неисправность — утечка кислорода из топливной магистрали. Она проявилась на стартовом столе и привела к временной задержке запуска.

Ранее запуск также откладывался из-за сильного ветра на высоте. Однако самой длительной причиной отсрочки стала утечка воздуха в российском модуле «Звезда», из-за чего NASA ожидало завершения расследования со стороны «Роскосмоса». В результате старт миссии Ax-4 был отложен более чем на две недели. Примечательно, что примерно столько же времени экипаж проведёт на станции.

Кроме командира корабля — астронавта NASA в отставке Пегги Уитсон (Peggy Whitson), в экипаж вошли представители трёх стран: венгр Тибор Капу (Tibor Kapu), пилот из Индии Шубханшу Шукла (Shubhanshu Shukla) и специалист миссии из Польши Славош Узнаньский-Висневский (Sławosz Uznański-Wiśniewski). Последний раз представители этих стран летали в космос ещё на советских кораблях, и ни один из них ранее не бывал на МКС.

На станции все члены экипажа примут участие в ряде научных и образовательных экспериментов, в том числе направленных на популяризацию космических программ. Для жителей Венгрии, Индии и Польши этот полёт станет вдохновляющим примером.