Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Сбер» научил GigaChat рассуждать над за...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Сбер» научил GigaChat рассуждать над запросами, но функцию пока открыл не всем

Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам «Сбербанка» в формате on-premise, когда программное обеспечение разворачивается на собственных серверах заказчика. Об этом в рамках конференции GigaConf рассказал вице-президент «Сбербанка» Андрей Белевцев.

Источник изображения: sber.ru

Источник изображения: sber.ru

После активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос для определения наиболее подходящего способа обработки, после чего автоматически подключает соответствующий режим, например, работу с внешними ссылками или документами. За счёт этого нейросеть быстро адаптируется к поставленной задаче, обеспечивая точный и комплексный ответ без необходимости выбирать что-то вручную.

«GigaChat выходит на новый уровень — теперь модель способна рассуждать и объяснять свои выводы. Это значит, что наши клиенты смогут не только получать точные ответы, но и понимать ход мыслей системы, прослеживая логику её решений», — сообщил господин Белевцев. Он добавил, что новая функция станет особенно ценной в обучении, поскольку в сложных вопросах важен не только результат, но и процесс его получения. Также было сказано, что для всех пользователей GigaChat функция рассуждений станет доступна в следующем месяце.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 4.1 Video для генерации 10-секундных HD-видео
«Сбер» научил GigaChat проводить глубокие многоступенчатые исследования
«Сбер» выпустит отечественный рассуждающий ИИ
Развод OpenAI и Microsoft отменяется? Главы компаний обсудили дальнейшее сотрудничество
«Лучший на сегодня» ИИ-генератор изображений Google Imagen 4 стал доступен бесплатно для всех
Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет
Теги: gigachat, нейросеть, ии-бот, сбер
gigachat, нейросеть, ии-бот, сбер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе коробочные структуры — возможные следы древних грунтовых вод
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги
Google масштабно переделала приложение «Телефон» в стиле Material 3 Expressive
HPE делает ставку на повсеместное использование ИИ-агентов 7 мин.
«Сбер» научил GigaChat рассуждать над запросами, но функцию пока открыл не всем 59 мин.
Поддержка модов, новые механики и полноценная A-Life: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло крупное обновление 1.5 2 ч.
«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 4.1 Video для генерации 10-секундных HD-видео 2 ч.
Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктурой 2 ч.
Утилита Red OS MediaWriter поможет создать загрузочный USB-накопитель с «Ред ОС» 3 ч.
Мошенники заигрались: аферисты используют Minecraft, Roblox и Brawl Stars для обмана российских школьников 4 ч.
SambaNova делает ставку на инференс и партнёрство с облачными провайдерами и госзаказчиками 4 ч.
Россияне стали проводить меньше времени в интернете из-за замедления YouTube 5 ч.
Развод OpenAI и Microsoft отменяется? Главы компаний обсудили дальнейшее сотрудничество 5 ч.
Состоялся релиз InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.14 с поддержкой глубокого разбора 16 промышленных протоколов 56 мин.
Гознак построит в Москве ЦОД на 1,5 тыс. стоек 2 ч.
Граждане Индии, Венгрии и Польши впервые полетели на МКС в рамках частной миссии Axiom Space 3 ч.
Intel свернёт производство автопроцессоров ради серверов и ПК 4 ч.
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости 5 ч.
Апокалиптические астероиды подождут: у NASA выявили отсутствие комплексного плана защиты Земли 5 ч.
Xiaomi представила смартфон Poco F7 на чипе Snapdragon 8s Gen 4 всего за $399 5 ч.
SSSTC выпустила SATA SSD серии CVD для интенсивной записи 6 ч.
Китай рассказал, как доставит образцы с Марса на Землю намного раньше США 7 ч.
Xiaomi намерена сделать YU7 популярнее, чем бестселлер Tesla Model Y в Китае 7 ч.