«Сбер» научил GigaChat рассуждать над запросами, но функцию пока открыл не всем

Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам «Сбербанка» в формате on-premise, когда программное обеспечение разворачивается на собственных серверах заказчика. Об этом в рамках конференции GigaConf рассказал вице-президент «Сбербанка» Андрей Белевцев.

После активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос для определения наиболее подходящего способа обработки, после чего автоматически подключает соответствующий режим, например, работу с внешними ссылками или документами. За счёт этого нейросеть быстро адаптируется к поставленной задаче, обеспечивая точный и комплексный ответ без необходимости выбирать что-то вручную.

«GigaChat выходит на новый уровень — теперь модель способна рассуждать и объяснять свои выводы. Это значит, что наши клиенты смогут не только получать точные ответы, но и понимать ход мыслей системы, прослеживая логику её решений», — сообщил господин Белевцев. Он добавил, что новая функция станет особенно ценной в обучении, поскольку в сложных вопросах важен не только результат, но и процесс его получения. Также было сказано, что для всех пользователей GigaChat функция рассуждений станет доступна в следующем месяце.