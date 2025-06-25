Спецификация HDMI 2.2 была впервые анонсирована на выставке CES 2025, а сегодня HDMI Forum опубликовал её точные параметры. Трудно прогнозировать, сколько времени потребуется производителям для выпуска соответствующего оборудования, но первые кабели Ultra96 HDMI с пропускной способностью 96 Гбит/с могут появиться в продаже уже в этом году.

Текущая спецификация HDMI 2.1 и соответствующие ей кабели Ultra High Speed HDMI обеспечивают максимальную пропускную способность 48 Гбит/с, что позволяет передавать видеосигнал с разрешением до 10K и воспроизводить контент в 4K при частоте обновления до 120 Гц.

HDMI 2.2 и новые кабели Ultra96 обеспечат ещё более высокие разрешения и частоты обновления, включая 4K при 480 Гц, 8K при 240 Гц, 10K при 120 Гц и 16K при 60 Гц. Также заявлена поддержка несжатых видеоформатов с 10- и 12-битной глубиной цвета при разрешении 8K и частоте 60 Гц, а также 4K при 240 Гц.

Учитывая невысокую популярность и ограниченное количество контента в нативном разрешении 8K, вряд ли поставщики в ближайшее время начнут активное продвижение 16K. Даже существующая с 2017 года спецификация HDMI 2.1 до сих пор не реализована производителями оборудования в полной мере, поэтому HDMI 2.2 можно считать заделом на достаточно отдалённое будущее.

HDMI Forum рассчитывает, что новая спецификация упростит выбор нужного кабеля. Существующие наименования кабелей HDMI — Standard, High Speed, Premium High Speed и Ultra High Speed — малоинформативны и не отражают максимальную скорость передачи данных. Название Ultra96 однозначно указывает на пропускную способность до 96 Гбит/с.

Спецификация HDMI 2.2 также включает новый протокол индикации задержки (Latency Indication Protocol, LIP). Он предназначен для улучшения синхронизации аудио и видео, особенно в тех случаях, когда сигнал проходит через саундбар или AV-ресивер, прежде чем достичь телевизора или проектора.