Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Xbox подтвердила дату выхода Senua's Sag...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Xbox подтвердила дату выхода Senua's Saga: Hellblade II на PS5 и анонсировала улучшения для игры на PC и Xbox

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Ninja Theory объявили дату выхода улучшенной версии своего приключенческого боевика Senua's Saga: Hellblade II на PS5.

Источник изображения: Steam (arash)

Источник изображения: Steam (arash)

Напомним, Senua's Saga: Hellblade II стартовала прошлой весной как консольный эксклюзив Xbox, а версия для PS5 была подтверждена в день первой годовщины игры. Релиз ожидался текущим летом.

Как стало известно, Senua's Saga: Hellblade II поступит в продажу для PS5 лишь под конец лета, 12 августа. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером (см. прикреплённый ниже ролик).

Стоимость Senua's Saga: Hellblade II на PS5 составит $50. В состав расширенного издания за $70 входит Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5 или бесплатный апгрейд до неё для владельцев оригинальной игры на PS4.

Обещают оптимизацию для PS5 Pro, режим производительности с 60 кадрами/с, улучшенный фоторежим, комментарии разработчиков (более четырёх часов) и хардкорный режим с возвращением тёмной гнили.

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Часть из перечисленных особенностей появится в версиях игры для ПК и консолей Xbox одновременно с запуском Senua's Saga: Hellblade II на PS5:

  • режим производительности с 60 кадрами/с на Xbox;
  • улучшенный фоторежим:
  • комментарии разработчиков;
  • хардкорный режим, в котором после каждой гибели по телу героини распространяется тёмная гниль — если она достигнет головы, это будет конец игры.
  • официальная поддержка Steam Deck.

Senua's Saga: Hellblade II вышла 21 мая 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. По сюжету страдающая от психоза воительница Сенуа задалась целью остановить викингов, опустошивших её деревню.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию
Одна платформа, чтоб править всеми: в библиотеку Xbox на ПК скоро можно будет добавить игры из Steam, Battle.net и «других ведущих магазинов»
Фил Спенсер подтвердил перенос Gears of War: E-Day и намекнул на ремастер Halo: Combat Evolved для PS5
Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus, а Sony готовится к празднику
Поддержка модов, новые механики и полноценная A-Life: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло крупное обновление 1.5
Мошенники заигрались: аферисты используют Minecraft, Roblox и Brawl Stars для обмана российских школьников
Теги: senua's saga: hellblade ii, ninja theory, xbox game studios, приключенческий экшен
senua's saga: hellblade ii, ninja theory, xbox game studios, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
iPhone 17 Pro показался живьём с совершенно новым оформлением камер
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости
Asus случайно выпустила «гибрид» Radeon и GeForce
Живой мир, больше разнообразия и ещё несколько лет до релиза: основатель Mundfish поделился новыми подробностями Atomic Heart 2 9 мин.
Audi и Mercedes-Benz отказались от платформы Apple CarPlay Ultra, но обычный CarPlay оставят 60 мин.
Xbox подтвердила дату выхода Senua's Saga: Hellblade II на PS5 и анонсировала улучшения для игры на PC и Xbox 2 ч.
Chrome для Android наконец научился переносить адресную строку в нижнюю часть экрана 3 ч.
Nvidia завершила бета-тестирование DLSS Transformer — с ней игры пойдут в 4K и 240 FPS 3 ч.
Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus, а Sony готовится к празднику 3 ч.
HPE делает ставку на повсеместное использование ИИ-агентов 4 ч.
«Сбер» научил GigaChat рассуждать над запросами, но функцию пока открыл не всем 5 ч.
Поддержка модов, новые механики и полноценная A-Life: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло крупное обновление 1.5 5 ч.
«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 4.1 Video для генерации 10-секундных HD-видео 5 ч.
HPE представила новые решения для частных ИИ-фабрик на базе решений NVIDIA 2 ч.
Представлен Fairphone 6 — смартфон с повышенной ремонтопригодностью, 8 годами обновлений и модульными аксессуарами 2 ч.
Vivo представила X Fold 5 — самый лёгкий и защищённый смартфон-книжку в мире. А ещё он совместим с Apple Watch и AirPods 2 ч.
HDMI 2.2 будет поддерживать 16K при 60 Гц и до 96 Гбит/с — утверждены финальные спецификации 3 ч.
Состоялся релиз InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.14 с поддержкой глубокого разбора 16 промышленных протоколов 5 ч.
Гознак построит в Москве ЦОД на 1,5 тыс. стоек 6 ч.
Граждане Индии, Венгрии и Польши впервые полетели на МКС в рамках частной миссии Axiom Space 6 ч.
Intel свернёт производство автопроцессоров ради серверов и ПК 7 ч.
Апокалиптические астероиды подождут: у NASA выявили отсутствие комплексного плана защиты Земли 8 ч.
Xiaomi представила смартфон Poco F7 на чипе Snapdragon 8s Gen 4 всего за $399 8 ч.