Xbox подтвердила дату выхода Senua's Saga: Hellblade II на PS5 и анонсировала улучшения для игры на PC и Xbox

Издательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Ninja Theory объявили дату выхода улучшенной версии своего приключенческого боевика Senua's Saga: Hellblade II на PS5.

Напомним, Senua's Saga: Hellblade II стартовала прошлой весной как консольный эксклюзив Xbox, а версия для PS5 была подтверждена в день первой годовщины игры. Релиз ожидался текущим летом.

Как стало известно, Senua's Saga: Hellblade II поступит в продажу для PS5 лишь под конец лета, 12 августа. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером (см. прикреплённый ниже ролик).

Стоимость Senua's Saga: Hellblade II на PS5 составит $50. В состав расширенного издания за $70 входит Hellblade: Senua's Sacrifice для PS5 или бесплатный апгрейд до неё для владельцев оригинальной игры на PS4.

Обещают оптимизацию для PS5 Pro, режим производительности с 60 кадрами/с, улучшенный фоторежим, комментарии разработчиков (более четырёх часов) и хардкорный режим с возвращением тёмной гнили.

Часть из перечисленных особенностей появится в версиях игры для ПК и консолей Xbox одновременно с запуском Senua's Saga: Hellblade II на PS5:

режим производительности с 60 кадрами/с на Xbox;

улучшенный фоторежим:

комментарии разработчиков;

хардкорный режим, в котором после каждой гибели по телу героини распространяется тёмная гниль — если она достигнет головы, это будет конец игры.

официальная поддержка Steam Deck.

Senua's Saga: Hellblade II вышла 21 мая 2024 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass. По сюжету страдающая от психоза воительница Сенуа задалась целью остановить викингов, опустошивших её деревню.