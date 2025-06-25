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iPhone 17 Pro показался живьём с совершенно новым оформлением камер

Хотя в последнее время основное внимание фанатов Apple посвящено будущему iPhone 17 Air, некоторые изменения дизайна iPhone 17 Pro также представляют интерес. В социальных сетях появились изображения макета iPhone 17 Pro в чёрном цвете. Особый акцент сделан на новом дизайне панели камеры, которая теперь занимает всю ширину задней панели смартфона.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

По слухам, этой осенью фотографические возможности iPhone 17 Pro будут расширены за счёт нового 48-мегапиксельного телеобъектива, многокамерной записи видео и обновлённой фронтальной камеры с разрешением 24 Мп.

Также существенно переработан дизайн блока камер. Теперь он в ширину занимает всё пространство в верхней части задней панели смартфона. Изначально настроенные скептически эксперты, увидев, как дизайн тыловых камер эволюционировал от ранних рисунков и визуализаций до выверенной «панели камер», изменили своё мнение. Теперь они полагают, что «широкая компоновка создаёт более связный дизайн и делает массив камер менее неуместным».

Пока трудно сказать, предполагает ли изменившаяся компоновка камер появление каких-либо новых возможностей. В частности, интересно, является ли решение переместить вспышку и датчик лидара на правую сторону чисто эстетическим или за этим кроется нечто большее? Чтобы узнать наверняка, придётся подождать до официальной презентации линейки iPhone 17 в сентябре.

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Теги: apple iphone, дизайн, блок камер, слухи
apple iphone, дизайн, блок камер, слухи
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