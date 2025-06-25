iPhone 17 Pro показался живьём с совершенно новым оформлением камер

Хотя в последнее время основное внимание фанатов Apple посвящено будущему iPhone 17 Air, некоторые изменения дизайна iPhone 17 Pro также представляют интерес. В социальных сетях появились изображения макета iPhone 17 Pro в чёрном цвете. Особый акцент сделан на новом дизайне панели камеры, которая теперь занимает всю ширину задней панели смартфона.

По слухам, этой осенью фотографические возможности iPhone 17 Pro будут расширены за счёт нового 48-мегапиксельного телеобъектива, многокамерной записи видео и обновлённой фронтальной камеры с разрешением 24 Мп.

Также существенно переработан дизайн блока камер. Теперь он в ширину занимает всё пространство в верхней части задней панели смартфона. Изначально настроенные скептически эксперты, увидев, как дизайн тыловых камер эволюционировал от ранних рисунков и визуализаций до выверенной «панели камер», изменили своё мнение. Теперь они полагают, что «широкая компоновка создаёт более связный дизайн и делает массив камер менее неуместным».

Пока трудно сказать, предполагает ли изменившаяся компоновка камер появление каких-либо новых возможностей. В частности, интересно, является ли решение переместить вспышку и датчик лидара на правую сторону чисто эстетическим или за этим кроется нечто большее? Чтобы узнать наверняка, придётся подождать до официальной презентации линейки iPhone 17 в сентябре.