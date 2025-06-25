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Samsung не рассчитывает на оглушительный успех XR-гарнитуры Project Moohan на старте продаж

Samsung планирует поставить в этом году порядка 100 тыс. XR-гарнитур Project Moohan на платформе Android XR, сообщил южнокорейский ресурс The Elec со ссылкой на данные инсайдера. Похоже, что Samsung не ожидает от гарнитуры на старте огромного успеха, отметил сайт 9to5Google.

Это довольно малый объём даже по меркам рынка VR/XR-устройств. По оценкам аналитиков, продажи Meta Quest 3 после запуска в октябре 2023 года достигли около 1 млн единиц к июню 2024 года. Сообщается, что Apple прекратила производство Vision Pro в конце 2024 года, имея «достаточно компонентов для выпуска 600 тыс. гарнитур». В январе 2024 года — в том же месяце, когда Apple открыла приём заказов на Vision Pro, — сообщалось, что было продано 200 тыс. единиц.

Согласно данным The Elec, в Project Moohan используются панели OLEDos компании Sony, которая также поставляет свою продукцию для гарнитур Vision Pro. При этом в устройствах Samsung будут использоваться и дисплеи производства Samsung Display. Как отмечается, партнёрство с Sony в первую очередь направлено на формирование стабильной цепочки поставок на случай резкого роста спроса на Project Moohan. Также источники утверждают, что дисплеи в гарнитуре Samsung даже превосходят те, что используются в Apple Vision Pro.

Samsung до сих пор не раскрывает ключевые характеристики Project Moohan, хотя, вполне возможно, что 9 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке компания всё же поделится подробностями о новинке.

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Теги: samsung, расширенная реальность, гарнитура
samsung, расширенная реальность, гарнитура
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