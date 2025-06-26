ФТК выплатит ещё $126 млн компенсации почти миллиону игроков Fortnite, обманутых Epic Games

Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США объявила о новом этапе выплат игрокам условно-бесплатной королевской битвы Fortnite, пострадавшим от недобросовестных практик Epic Games.

Напомним, в 2022 году Epic согласилась заплатить $520 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности детей ($275 млн) и использование тёмных паттернов ($245 млн), подталкивающих игроков к непреднамеренным покупкам.

Первая волна возвратов средств пострадавшим от действий Epic Games прошла в декабре 2024 года. Тогда ФТК выплатила $72 млн более чем 629 тысяч игроков. Второй раунд оказался ещё масштабнее.

Как стало известно, 25 и 26 июня ФТК отправит 969 173 пользователям более $126 млн. Получить выплату можно будет в виде чека (нужно обналичить в течение 90 дней) или платежа PayPal (нужно принять в течение 30 дней).

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, общая сумма возмещений, выплаченных ФТК потребителям из-за вводящих в заблуждение действий Epic, уже вплотную приблизилась к $200 млн ($198 млн).

Для тех игроков, кто ещё не получил компенсацию, есть хорошая новость: ФТК снова запустила приём заявок на возмещение. Форма подачи находится по этой ссылке и будет открыта до 9 июля.

Стоит отметить, что для получения выплат от Федеральной торговой комиссии США пользователю необходимо быть, во-первых, гражданином этой страны, а, во-вторых, старше 18 лет (в противном случае заявление может заполнить родитель/опекун).