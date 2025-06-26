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OpenAI назвала китайский стартап Zhipu AI одним из самых перспективных в сфере ИИ

Создатели ChatGPT наверняка что-то смыслят в разработке систем искусственного интеллекта, поэтому комментарии OpenAI в этой сфере высоко ценятся. Последние из них касаются перспектив китайского стартапа Zhipu AI, успехи которого на данном поприще удостоились хвалебных замечаний со стороны OpenAI.

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

Источник изображения: Unsplash, Solen Feyissa

В своём блоге американская компания похвалила Zhipu AI за «заметный прогресс» в гонке ИИ. Основанная в 2019 году в КНР компания Zhipu AI уже успела попасть под санкции США, а китайская пресса считает её одним из «ИИ-тигров». Предполагается, что Zhipu AI входит в число тех китайских компаний, которым обеспечена поддержка правительства КНР.

На слуху с января текущего года остаётся имя DeepSeek, но OpenAI в своём блоге отмечает, что предполагаемые связи Zhipu AI с китайским правительством и активность стартапа по расширению за пределами КНР заслуживают пристального внимания. По мнению OpenAI, представители Zhipu AI регулярно встречаются с политическим руководством Коммунистической партии Китая, а сумма инвестиций в капитал стартапа со стороны властей страны превысила $1,4 млрд.

По информации источника, у Zhipu AI имеются представительства на Ближнем Востоке, в Великобритании, Сингапуре и Малайзии, а Индонезия и Вьетнам даже могут похвастать наличием исследовательских центров Zhipu AI, сотрудничающих с местными разработчиками. Подобная деятельность стартапа, по мнению представителей OpenAI, направлена на закрепление китайских разработок в сфере ИИ на рынках стран с растущей экономикой прежде, чем это могли бы сделать европейские или американские конкуренты. Председатель совета директоров Zhipu AI Лю Дэбин (Liu Debing) на прошлой неделе заявил прессе, что его компания надеется принять участие в распространении потенциала китайского ИИ по всему миру.

Подобные высказывания OpenAI в адрес китайского конкурента легко объяснить участием американского стартапа в крупных проектах типа Stargate на территории США и на Ближнем Востоке. Разработчики ChatGPT также получают крупные контракты оборонных ведомств США, поэтому их риторика всё больше попадает в русло общего вектора внешней политики американских властей. Zhipu AI под санкции США как раз попала из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими военными.

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Теги: openai, zhipu, ии, китай
openai, zhipu, ии, китай
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