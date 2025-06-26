$1 вместо полумиллиарда: Western Digital отделалась символической выплатой за нарушение патентов SPEX

Многомиллионный ущерб, присуждаемый виновным в судебных спорах по интеллектуальной собственности, далеко не всегда выплачивается в изначальном размере. Например, если Western Digital и проиграла спор калифорнийской SPEX Technology, то выплатит символический $1 ущерба вместо заявленных изначально $553 млн с учётом процентов за просрочку.

Ещё в октябре прошлого года калифорнийский суд принял сторону SPEX Technology в патентном споре с Western Digital, касающемся технологии шифрования данных, которую та применяет в составе своих жёстких дисков серий Ultrastar, My Book и My Passport. Тогда Western Digital свою вину отрицала и выражала готовность оспорить иск SPEX Technology.

К настоящему времени, как поясняет Tom’s Hardware, суд штата Калифорния сократил сумму материальной компенсации, которая подлежит выплате со стороны Western Digital в адрес SPEX Technologies. Первоначально определённый судом размер ущерба достигал $316 млн, но за прошедшее с момента оглашения вердикта суда время к этой сумме добавились ещё $237 млн пени. Апелляционную жалобу Western Digital суд также рассмотрел, но принял неоднозначное решение. С одной стороны, с этой компании не были сняты обвинения в нарушении прав SPEX на интеллектуальную собственность. С другой стороны, величина ущерба, подлежащего выплате, была уменьшена до $1.

Доводов SPEX в отношении определения материального ущерба суду не хватило, чтобы определить разумную величину выплаты, поэтому судом сумма компенсации была рассчитана в размере одного доллара США. Истцу не удалось привлечь к даче показаний сертифицированного эксперта, определившего величину ущерба, поэтому суду пришлось полагаться на показания источников, не считающихся экспертами. Это и затруднило подтверждение размера убытков, которые SPEX понесла в результате действий Western Digital. Свои контраргументы представители истца могли направить в суд с течение семи дней с 16 июня, но сроки вышли, а комментариев со стороны SPEX так и не последовало. Представителей Western Digital такое решение суда обрадовало, хотя номинально компания всё же признана виновной.

Правда, производителю жёстких дисков предстоит ответить в суде по ещё одному делу, в рамках которого Western Digital обвиняется одним из немецких учёных в незаконном использовании его разработок, позволяющих увеличить плотность хранения данных до трёх раз. В августе прошлого года суд признал вину производителя и постановил выплатить истцу $262 млн. Сейчас в суде рассматривается апелляционная жалоба Western Digital, исход этого дела пока предопределить сложно.