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Полные характеристики Google Pixel 10 стали известны за два месяца до анонса — местами будет даунгрейд

Выход смартфона Google Pixel 10 запланирован на 28 августа, а официальная презентация линейки должна состояться 20 августа. Для тех, кто не желает ждать почти два месяца, ресурс androidheadlines.com опубликовал весьма исчерпывающий список характеристик будущего устройства. Далеко не все из них выглядят вдохновляюще: фотографические возможности Pixel 10 снизятся, смартфон лишится поддержки Wi-Fi 7, а чип не получит испарительной камеры для улучшенного отвода тепла.

Источник изображения: androidheadlines.com

Источник изображения: androidheadlines.com

Pixel 10, как и его предшественник, будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Экран по-прежнему будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Яркость дисплея возрастёт с 1800 до 2000 кд/м², а пиковая яркость увеличится с 2700 до 3000 кд/м².

Смартфон будет построен на базе разработанной Google однокристальной мобильной платформы Tensor G5, изготовленной по 3-нанометровому техпроцессу TSMC. Испарительная камера в системе охлаждения процессора не предусмотрена. Аппарат получит 12 Гбайт оперативной памяти, а объём накопителя составит 128 или 256 Гбайт. Устанавливать в устройство хранилище большего размера Google не планирует. Также Pixel 10, в отличие от предшественника не будет поддерживать стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7.

Неплохо обновится аккумулятор — его ёмкость увеличится примерно на 5 %, до 4970 мА·ч. Скорость зарядки возрастёт за счёт повышения допустимой мощности проводной зарядки до 29 Вт, а при использовании беспроводной зарядки стандарта Qi2 — до 15 Вт. Зарядные устройства предыдущих поколений, скорее всего, будут ограничены мощностью в 7,5 Вт.

Фотографические возможности Google Pixel 10 изменятся не в лучшую сторону. Чтобы добавить 5-кратный телеобъектив, компания сочла необходимым уменьшить размер сенсоров двух других камер. Основная камера получит 48-мегапиксельный датчик размером 1/2,0 дюйма. Разрешение сверхширокоугольного сенсора будет снижено до 12 Мп (у Pixel 9 — 48 Мп).

Pixel 10 также получит 10,8-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив. По всем признакам, это полный аналог сенсора, используемого в Google Pixel 9 Pro Fold. Эксперты отмечают, что вычислительная фотография Google на протяжении многих лет демонстрировала впечатляющие результаты даже при использовании сенсоров с относительно невысоким разрешением. Возможно, производителю удастся сохранить высокий уровень качества и в Pixel 10.

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Теги: google pixel 10, утечка, характеристики, анонс
google pixel 10, утечка, характеристики, анонс
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