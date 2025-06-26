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Nvidia объяснила, почему у мобильной RTX 5050 память на 40 % быстрее, чем у десктопной

Директор по связям с общественностью Nvidia GeForce Бен Берраондо (Ben Berraondo) выступил в защиту использования памяти GDDR7 в составе мобильной версии видеокарты начального уровня GeForce RTX 5050. Десктопный же вариант этой карты оснащён более медленной памятью GDDR6 предыдущего поколения.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В беседе с пользователями социальной сети X Берраондо заявил, что выбор памяти GDDR7 для мобильной версии RTX 5050 обусловлен её более высокой энергоэффективностью и низкими рабочими температурами. По его словам, эти две характеристики имеют ключевое значение для мобильного сегмента, тогда как для десктопных решений они не столь критичны.

«Мобильная RTX 5050 была оптимизирована для большей энергоэффективности в составе портативных ноутбуков с длительным временем автономной работы. Поэтому G6 – лучший выбор для настольных систем, а более энергоэффективная G7 – оптимальный вариант для ноутбуков», — заявил представитель Nvidia.

Он добавил, что энергоэффективность и температурные показатели важны для производителей ноутбуков. При этом он никак не объяснил, в чём заключаются преимущества использования GDDR6 в настольной версии карты с точки зрения производительности — если таковые вообще имеются. Отметим, что все остальные настольные модели карт серии RTX 50 используют память GDDR7. Даже самые медленные чипы GDDR7 в составе видеокарт GeForce RTX 50-й серии обеспечивают скорость 28 Гбит/с на контакт. А, к примеру, модель RTX 5080 оснащается памятью GDDR7 со скоростью до 30 Гбит/с. Для сравнения: самая быстрая память GDDR6 предлагает скорость до 20 Гбит/с — именно такую используют в мобильной RTX 5050.

В остальном обе версии RTX 5050 идентичны по характеристикам: они оснащаются графическим процессором с 2560 ядрами CUDA и 8 Гбайт памяти с 128-битной шиной. Однако благодаря более быстрой памяти GDDR7 мобильная версия карты обеспечивает пропускную способность на уровне 384 Гбайт/с, тогда как десктопная с чипами GDDR6 — лишь 320 Гбайт/с.

Возможно, выбор в пользу GDDR6 для настольной версии RTX 5050 связан с желанием Nvidia избежать дефицита чипов GDDR7, которые активно используются в старших моделях RTX 50-й серии. Также не исключено, что это решение было принято в целях снижения стоимости конечного продукта.

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Теги: geforce rtx 5050, gddr6, gddr7, видеокарта, blackwell
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