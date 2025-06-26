Продажи кооперативной игры Peak от авторов Content Warning и Another Crab's Treasure достигли новой вершины — два миллиона за девять дней

Кооперативная игра про скалолазание Peak продолжает удивлять своих разработчиков из Landcrab — объединения Landfall (Content Warning) и Aggro Crab (Another Crab's Treasure) — успехами в вопросе продаж.

Напомним, Peak была полноценно представлена всего за неделю до релиза. За первые сутки продажи достигли 100 тыс. копий, а по итогам шести дней, к удивлению создателей, превысили миллион экземпляров.

Как стало известно, за следующие три дня Peak купил ещё один миллион человек. Таким образом, суммарные продажи игры всего за полторы недели (девять дней) с момента релиза составили 2 млн копий.

«Peak превзошла наши ожидания по числу игроков и уровню ажиотажа… сильно превзошла. Только что достигли 2 млн проданных копий за девять дней. Нам не выразить всю нашу благодарность за вашу любовь и поддержку», — уверены авторы.

В настоящее время Landcrab сосредоточена на устранении критических проблем (вроде разрывов соединения, вылетов) и повышении стабильности Peak, но уже начала изучать идеи фанатов для потенциального внедрения в игру.

По словам создателей, речь может идти как о геймплейных улучшениях и новом контенте, так и неких весёлых функциях. Landcrab также трудится над расширением списка поддерживаемых языков Peak (пока в нём лишь английский).

Peak вышла 16 июня в Steam (359 рублей в российском сегменте). На площадке Valve проект заслужил более 17 тыс. «очень положительных» обзоров (рейтинг 92 %) и достиг 102,7 тыс. одновременных игроков в пике.