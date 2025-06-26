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Google, TikTok и другие сервисы разместили серверы поближе к России, чтобы ускорить загрузку контента

Заместитель главы белорусского Национального центра обмена трафиком (НЦОТ) Виталий Карбовский рассказал на конференции International Night Telecom Forum, что в последнее время многие крупные иностранные компании с большим объёмом трафика стали размещать свои кэширующие серверы в дата-центрах столицы Польше, Варшаве, чтобы повысить скорость загрузки контента для российских и белорусских пользователей.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Карбовский пояснил журналистам РБК, что традиционная для операторов из России, Беларуси и Казахстана точка обмена трафиком во Франкфурте-на-Майне заметно перегружена — в том числе из-за роста числа пользователей VPN-сервисов. Кроме того, задержки при передаче пакетов из Варшавы до Москвы через Беларусь на 14–15 миллисекунд меньше, чем из Франкфурта.

Он сообщил, что своё оборудование в Варшаве разместили Google, Facebook, Akamai (CDN-провайдер, работающий с Apple, Steam, Microsoft и другими крупными игроками), ByteDance (владелец видеосервиса TikTok) и другие компании. По его словам, «как минимум Google и Akamai обращались к белорусским операторам с просьбой оказать содействие в подключении российских операторов» через варшавское оборудование.

Эту тенденцию подтвердил глава компании Piter-IX Николай Метлюк. Точка обмена трафиком в Санкт-Петербурге, принадлежащая Piter-IX, подключена к кэширующим серверам, размещённым в Варшаве. «Мы более двух лет просили зарубежных партнёров разместить там серверы — это наиболее близкая из возможных точек с учётом санкций и других нюансов», — пояснил он.

Скорость загрузки контента зависит не только от ширины интернет-канала, но и от географии маршрута, по которому передаются пакеты. До 2022 года кэширующие серверы многих крупнейших поставщиков контента располагались на территории России. В ряде случаев доставка контента обеспечивалась крупными мировыми провайдерами CDN (Content Delivery Network — «сеть доставки контента»).

В 2022 году Google приостановила деятельность в России и прекратила модернизацию соответствующего оборудования. Именно этим представители Роскомнадзора объясняют резкое замедление работы YouTube, хотя в самой Google отрицают, что проблема связана с неисправностью их оборудования. Крупные операторы начали получать трафик Google с зарубежных точек обмена, что в сочетании с ростом популярности VPN-сервисов привело к увеличению общего трафика почти на треть.

Мнения других участников рынка отличаются от позиции Карбовского и Метлюка. Многие считают, что перенос оборудования зарубежных поставщиков контента в Варшаву не приведёт к ускорению передачи данных. Генеральный директор принадлежащей «Ростелекому» московской точки обмена трафиком MSK-IX Евгений Морозов заявил, что большая часть контент-провайдеров подключена к ним напрямую, «их трафик доступен для всех участников и продолжает стабильно расти».

Представитель «ВымпелКома» отметил, что Франкфурт «давно является традиционным местом обмена трафиком в Европе и активно развивается, оставаясь основной площадкой для операторов связи». По его словам, «изменения инфраструктуры в Варшаве никак не влияют на работу сети “Билайн”».

Некоторые аналитики полагают, что размещение оборудования поставщиков контента в Варшаве теоретически может дать небольшой выигрыш в скорости, но разница будет незначительной. Тем не менее такая стратегия в любом случае повышает надёжность и связность Сети за счёт диверсификации инфраструктуры.

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Теги: поставщики, контент, трафик, провайдеры, google, tiktok
поставщики, контент, трафик, провайдеры, google, tiktok
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