«Это не просто ремастер»: долгожданная System Shock 2: 25th Anniversary Remaster стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами

Как и было обещано, 26 июня на ПК состоялся релиз System Shock 2: 25th Anniversary Remaster от Nightdive Studios — переиздания вышедшего в 1999 году культового ролевого шутера System Shock 2 за авторством Irrational Games.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster поступила в продажу для Steam (1100 рублей), Epic Games Store (899 рублей) и GOG ($30). До PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch ремастер доберётся с опозданием.

Бесплатно 25th Anniversary Remaster полагается тем, кто предзаказал ремейк System Shock и/или поддержал его на Kickstarter (от $30). В GOG предусмотрена скидка 50 % для владельцев оригинальной System Shock 2 (закончится 29 июня в 16:00 МСК).

Рейтинг System Shock 2: 25th Anniversary Remaster в Steam составляет 83 % («очень положительные» обзоры). Игроки хвалят улучшения, а ругают оптимизацию, вылеты и отсутствие русского языка.

Тем временем журналисты (81 % на Metacritic) называют System Shock 2: 25th Anniversary Remaster лучшим способом приобщиться к классике, которая, несмотря на технические усовершенствования, всё-таки показывает свой возраст.

«Мечта сбылась. Это не просто ремастер, а признание в любви одному из самых важных immersive sim в истории», — заявил гендиректор Nightdive Стивен Кик (Stephen Kick) по случаю релиза.

Ремастер предлагает обновлённые ролики, текстуры, модели персонажей и оружия, поддержку 4K, 144 кадров/с, ультрашироких мониторов и пользовательских модификаций, а также кооперативный мультиплеер.