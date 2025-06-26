Такого кризиса ещё не было: кадровый голод в производстве чипов достигнет миллиона специалистов к 2030 году

Сегодня в сфере производства полупроводников дела обстоят хорошо — заказы множатся, доходы растут. Но в основе отрасли зреют проблемы в виде серьёзного кадрового дисбаланса. Квалифицированный персонал, в частности инженеры и руководители, сокращается с угрожающей скоростью, и на данный момент нет инструментов для восполнения этого дефицита ни в одной стране мира.

Как сообщила на днях международная организация Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), к 2030 году в полупроводниковой промышленности по всему миру потребуется нанять около миллиона дополнительных квалифицированных работников. По оценкам другой отраслевой организации — Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), к 2030 году только в полупроводниковой промышленности США нехватка рабочих кадров составит 67 000 человек. Ожидается, что в Европе не хватит более 100 000 инженеров, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — более 200 000.

Кроме того, к 2030 году отрасли потребуется не менее 100 000 менеджеров среднего звена и 10 000 руководителей высшего звена. С учётом кадрового голода в сфере производства полупроводников многим из этих управленцев придётся прийти из других отраслей.

Согласно статистике, в 2024 году продажи в секторе полупроводников достигли $627,6 млрд, что на 19,1 % больше по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали подъём в области искусственного интеллекта, распространение сетей 5G, спрос со стороны автомобильного сектора и стабильный рост потребительской электроники. Прогнозы остаются позитивными: в течение следующих четырёх лет почти 19 % руководителей ожидают значительного роста бизнеса без провалов предложения.

Правительства стран с развитыми экономиками осознают важность и потребность в чипах, что наглядно подтверждают масштабные инвестиции. Согласно Закону о чипах в Европе, к 2030 году доля производства чипов в ЕС должна составить 20 %, а пакет мер на сумму €43 млрд должен стимулировать производителей полупроводников, желающих строить заводы в Европе. Что касается США, то они в рамках Закона о чипах и науке направляют на развитие отечественного производства полупроводников, исследований и разработок $52,7 млрд.

В то же время Великобритания сильно отстаёт: несмотря на запуск инициативы стоимостью £1 млрд за 10 лет, этого едва ли хватит на строительство одного завода. Ведущие производители микросхем, такие как GlobalFoundries, Intel, Infineon, NXP, STMicroelectronics, Samsung и TSMC, строят новые производственные мощности в разных частях света, и в ближайшие годы они будут нуждаться в большем количестве квалифицированных работников.

Основная причина нехватки кадров заключается в системе образования, которая была обозначена более двадцати лет назад, но так и не была решена за последующие годы. Всё меньше студентов поступают на инженерные факультеты, в том числе в сферу производства полупроводников. В Германии в 2021 году количество студентов, изучающих естественные науки, математику и инженерию, сократилось на 6,5 %. В 2018 году в Германии было чуть менее 82 000 студентов, изучающих электротехнику, в то время как в Ирландии в 2017 году было всего 742 новых студента в этой области. В 2018 году в США было выдано всего 13 767 дипломов бакалавра в области электротехники.

Ещё одна проблема — старение рабочей силы. В США треть специалистов по полупроводникам — люди в возрасте 55 лет и старше. В Германии ситуация аналогичная: треть работников собирается выйти на пенсию в следующем десятилетии. Кроме того, меняется характер работы. В Европе работодатели теперь отдают предпочтение специалистам в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а не традиционной системной архитектуры. Разработка встроенного программного обеспечения становится более популярной, чем проектирование аналоговых или цифровых схем.

Нехватка кадров предсказуемо заставит бороться за них. Конкуренция за квалифицированных кандидатов уже очень высока. По данным SEMI, 92 % руководителей технологических компаний сообщают о трудностях с наймом сотрудников. Текучесть кадров также резко выросла. В начале 2024 года 53 % работников полупроводниковой промышленности думали об увольнении, что контрастирует с 40 % в 2021 году. Наиболее распространёнными причинами смены работы называют плохие возможности для карьерного роста (34 %) и отсутствие гибкости на рабочем месте (33 %).

Структура мирового производства чипов также усложняет ситуацию. На Тайвань приходится 65 % мирового производства чипов, за ним следуют Китай с 15 %, Южная Корея с 12 % и США с 12 %, сообщает SEMI. При этом на мировом рынке доминируют американские полупроводниковые компании с долей 46,3 %. Высокопоставленные американские управленцы только за очень большие оклады и бонусы готовы покидать родину и менять страну проживания. Так что управляющие звенья на местах сильно провисают.

Чтобы решить проблемы с наймом и кадрами, компании работают над улучшением своей репутации как работодателей. По-видимому, работать есть над чем: около 60 % топ-менеджеров считают, что по привлекательности производящие полупроводники компании уступают более крупным технологическим брендам.

Таким образом, полупроводниковые компании всё-таки предпринимают действия по повышению заработной платы, улучшению баланса между работой и личной жизнью и повышению карьерной мобильности. Кроме того, 73 % компаний сейчас нанимают сотрудников, ориентируясь на их навыки и способности, а не на академическое образование или опыт работы в отрасли. Некоторые привлекают лидеров из смежных секторов, таких как программное обеспечение или промышленная автоматизация.

В прошлом году в США была запущена новая инициатива под названием Workforce Partner Alliance, которая будет финансироваться из бюджета в $5 млрд, выделенного Национальному центру полупроводниковых технологий (NSTC). Центр намерен обучать квалифицированных работников для полупроводниковой отрасли. В рамках этой инициативы NSTC планирует выделить гранты в размере от $500 000 до $2 млн долларов на 10 программ по развитию рабочей силы, а в будущем ожидается организация конкурсов заявок.

Стратегии удержания сотрудников также приобретают всё большее значение. Технологический сектор в целом сталкивается с сокращением штата на 13,2 %, поэтому компании, производящие полупроводники, должны уделять больше внимания карьерному росту и гибким условиям труда. Разнообразие также остаётся проблемой: в настоящее время женщины занимают лишь 17 % технических должностей в полупроводниковой промышленности, что ниже среднего показателя в 23 % в промышленности в целом. Но всего перечисленного будет недостаточно, чтобы предупредить кадровый голод. Для этого нужно нечто большее, и будет ли найдено решение — это ещё открытый вопрос.