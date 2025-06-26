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Китайская Loongson представила серверные процессоры 3C6000 — до 64 ядер и производительность Xeon четырёхлетней давности

Китайская компания Loongson сообщила о выпуске трёх серий процессоров: 2K3000, 3B6000M и 3C6000. Последняя была анонсирована более года назад. Все чипы разработаны для серверного сегмента.

Источник изображений: Loongson

Источник изображений: Loongson

Серии процессоров Loongson 2K3000 и 3B6000M основаны на проприетарной архитектуре LA364E, предлагают до восьми вычислительных ядер и работают с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Чипы оснащены встроенной графикой на архитектуре LG200, обеспечивают производительность до 256 Гфлопс в операциях FP32 и до 8 Тфлопс в операциях INT8. Процессоры предназначены для промышленного применения, цифровых киосков и мобильных терминалов.

Наибольший интерес представляет серия Loongson 3C6000. Чипы основаны на архитектуре ядер LA664 четвёртого поколения и будут предлагаться в трёх вариантах: модели S с одним вычислительным чиплетом, модели D с двумя чиплетами и модели Q с четырьмя чиплетами. Каждый чиплет этих процессоров содержит 16 вычислительных ядер. Таким образом, в серию входят модели с 16, 32 и 64 ядрами. Чипы работают на частоте от 2,0 до 2,2 ГГц. Для объединения чиплетов используется внутренняя шина Dragonchain.

Сообщается, что процессоры имеют по 64 Кбайт кеша L1i и L1d, по 256 Кбайт кеша L2 на ядро, а также общую кеш-память L3 объёмом 32 Мбайт. Чипы серии Loongson 3C6000/S оснащены четырёхканальным контроллером памяти DDR4-3200, тогда как модели D и Q — восьмиканальным контроллером DDR4-3200. Кроме того, процессоры серий D и Q могут использоваться в многопроцессорных конфигурациях (до четырёх чипов на платформу). Модели S поддерживают до 64 линий PCIe 4.0, а модели D и Q — до 128 линий. Для моделей S заявлен TDP от 100 до 120 Вт, для моделей D и Q — от 180 до 300 Вт.

Loongson также раскрыла некоторые данные о производительности представленных процессоров. Модель LS3C6000/S с 16 ядрами и частотой 2,2 ГГц была сопоставлена с процессором Intel Xeon третьего поколения (Ice Lake-SP) — 16-ядерным Xeon Silver 4314 с частотой 2,4 ГГц. По утверждению компании, её чип демонстрирует более высокую целочисленную производительность в тесте SPEC CPU 2017 (GCC15), но немного уступает в задачах с плавающей запятой. Разрыв сокращается при сравнении 32-ядерных моделей, тогда как 64-ядерный вариант на 2,1 ГГц показывает схожие результаты с Xeon Platinum 8380 (2,3 ГГц).

Главным аргументом в пользу серверных процессоров Loongson 3C6000 станет их стоимость и доступность на внутреннем рынке Китая.

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Теги: loongson, процессоры, китай
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