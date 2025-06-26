Конец эпохи: Microsoft «похоронила» синий экран смерти в Windows 11

«Синий экран смерти» (Blue Screen of Death — BSoD), который почти четыре десятилетия появлялся перед пользователями Windows при критических сбоях, скоро уйдёт в прошлое. Microsoft подтвердила, что в Windows 11 его заменит «Чёрный экран смерти» — более лаконичный и информативный. Новая версия также лишится грустного смайлика и QR-кода.

Обновлённый экран будет больше напоминать интерфейс, появляющийся при обновлениях системы. Однако теперь он будет отображать код ошибки и указывать точную причину сбоя, чего раньше не было — такую информацию удавалось выяснить лишь после анализа логов с помощью специальных инструментов. Это должно помочь как обычным пользователям, так и системным администраторам быстрее находить причину неисправности без необходимости детального разбора дампов памяти.

Как пояснил в интервью изданию The Verge вице-президент Microsoft по вопросам безопасности корпоративных решений и операционных систем Дэвид Вестон (David Weston), цель нововведений — повысить ясность сообщений об ошибках и упростить устранение проблем. По его словам, новый подход позволит точнее определить, где именно произошёл сбой: в самой Windows или в стороннем компоненте.

«Чёрный экран смерти» появится в одном из летних обновлений Windows 11 — одновременно с функцией Quick Machine Recovery, предназначенной для быстрого восстановления систем, не способных загрузиться. Отмечается, что обновление станет частью новой стратегии Microsoft по повышению устойчивости Windows к сбоям, особенно на фоне прошлогоднего инцидента с CrowdStrike, из-за которого миллионы компьютеров по всему миру столкнулись с BSoD при загрузке.