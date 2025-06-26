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Новый крупный патч добавил в Warhammer 40,000: Space Marine 2 режим «Осада» с бесконечными волнами тиранидов и еретиков

Как и было обещано, вышедшее 26 июня обновление 8.0 добавило в шутер Warhammer 40,000: Space Marine 2 от издательства Focus Entertainment и разработчиков из Saber Interactive горячо ожидаемый фанатами режим «Осада» (Siege).

Источник изображений: Focus Entertainment

Источник изображений: Focus Entertainment

События «Осады» развернутся на планете Кадаку. Отряду из трёх космодесантников предстоит сдерживать от захвата имперской крепости бесконечные волны тиранидов и сил Хаоса. При этом каждая новая атака будет становиться сильнее и сильнее.

За отбитые волны игроки получают баллы, которые можно потратить на закупку боеприпасов, зарядов для снаряжения и стимпаков, а также вызов подкреплений (вроде отрядов кадианской пехоты или дредноутов).

«Выходите из боя, пока не станет слишком поздно, чтобы заработать баллы снабжения, оружейные данные и опыт... Или оставайтесь в бою до последнего, ибо лишь в смерти закончится ваш дозор», — напоминают разработчики.

Релиз «Осады» сопровождался насыщенным полутораминутным геймплейным трейлером Warhammer 40,000: Space Marine 2 (см. видео выше) с демонстрацией основных особенностей нового режима.

Помимо прочего, в обновление 8.0 вошли облики по мотивам орденов Белые Шрамы и Кровавые Ангелы для владельцев сезонного абонемента, возможность отключать ботов в частных лобби, поддержка DLSS 4 и другие изменения (см. полный список).

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышла 9 сентября 2024 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра продалась в количестве свыше 7 млн копий и уже заработала себе на продолжение — Space Marine 3 анонсировали в марте.

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Теги: warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
warhammer 40,000: space marine 2, saber interactive, focus entertainment, шутер
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