Пять причин полюбить HONOR 400 Pro

HONOR 400 Pro — это современный субфлагманский смартфон, ориентированный на пользователей, которым важны качество мобильной фотографии, широкий набор интеллектуальных функций и высокая надёжность. Ключевая идея устройства отражена в слогане серии — «Каждый кадр сближает». Но интересно оно не только своими камерами, о чём и поговорим подробнее.

Передовые камеры для идеальных портретов и любых сюжетов

Система камер HONOR 400 Pro выглядит по-настоящему впечатляюще. Основная камера с разрешением 200 Мп оснащена сенсором размером 1/1,4 дюйма и двойной стабилизацией изображения (оптической и электронной), что позволяет получать чёткие снимки даже в условиях слабой освещенности. Телефотокамера на 50 Мп использует крупный сенсор Sony IMX856 с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, благодаря чему снимки получаются идеально чёткими даже при сильном приближении. Широкоугольная камера на 12 Мп с углом обзора 112° идеально подходит для съёмки панорамных сцен. А двойная фронтальная камера с основным 50-Мп модулем и датчиком глубины гарантирует великолепные и естественные селфи с красивым боке.

Камеры работают под управлением обновлённого HONOR IMAGE ENGINE: здесь и продвинутый ночной режим, и интеллектуальный AI-портрет, и инновационный AI-суперзум, который распознаёт и усиливает детали при приближении в 15-50x (идеально для природы и городской архитектуры). Технология AI Motion Sensing отслеживает движения и выражения лиц, чтобы кадры в движении получались чёткими и выразительными даже на десятикратном зуме.

Среди специальных режимов: «Живые фото HD» (короткие трёхсекундные ролики для соцсетей), стильные пресеты Harcourt (светотеневой рисунок по мотивам знаменитой французской студии), «Имитация фотопленки» (знаковые оттенки Fuji и Kodak, естественная зернистость), AI Dual-lens Bokeh для художественного боке с естественным размытием фона и новые портретные эффекты с эквивалентом фокусного расстояния 135 мм.

ИИ-редактирование и уникальные инструменты для творчества

HONOR 400 Pro предлагает впечатляющий набор инструментов на базе ИИ для быстрого и простого редактирования снимков прямо на смартфоне:

ИИ-ластик помогает удалить нежелательные объекты на фото, аккуратно восстанавливая фон.

Удаление прохожих с ИИ автоматически определяет и убирает людей, попавших в кадр случайно.

Удаление отражений с ИИ избавляет снимки, сделанные через стекло, от бликов и засветок.

ИИ-расширение позволяет «достроить» края фотографии, мягко продолжая пейзаж или интерьер.

ИИ-апскейл улучшает чёткость и детализацию старых и некачественных фотографий.

ИИ-силуэт умеет выделять объекты на фото, менять фон или перемещать их между разными приложениями.

Открытие глаз с ИИ автоматически исправляет закрытые глаза на портретах, ориентируясь на серию похожих кадров.

Коллажи живых фото объединяют до 9 кадров в яркую динамичную композицию.

«Оживление фото с ИИ» (совместная разработка с Google Cloud) превращает статичные снимки в короткие видеоролики — эффектно для соцсетей и историй.

Редактировать фото стало быстрее и проще, а благодаря продвинутым алгоритмам искусственного интеллекта обработка выглядит естественно, даже если вы новичок в мобильной фотографии. Все изменения выполняются быстро и сохраняют первозданное качество оригинала.

Ультраяркий и комфортный OLED-дисплей

HONOR 400 Pro оснащён OLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей демонстрирует исключительную яркость до 5000 кд/м², что позволяет комфортно использовать смартфон даже при ярком солнечном свете.

Технология HONOR Eye Comfort заботится о здоровье глаз: снижает количество синего света, поддерживает «Супертемный» режим с минимальной яркостью до 1,5 кд/м², использует циркадный ночной экран для уменьшения нагрузки в вечернее время, а также инновационную функцию «Снижение симптомов укачивания».

Отдельно можно упомянуть технологию Super Rainproof Touch, которая позволяет смартфону оставаться отзывчивым даже в дождь или при случайных брызгах — благодаря ИИ экран отличает настоящие прикосновения от капель воды. К слову, сертификат SGS 5 звёзд, защита по стандартам IP68 и IP69 гарантируют, что смартфон переживёт не только ливень, но и случайные падения, горячую воду и струи высокого давления.

Мощная аппаратная и функциональная программная платформа

HONOR 400 Pro построен на мощной аппаратной платформе Snapdragon 8 Gen 3 с продвинутой графикой Adreno 750. Чип дополняют 12 Гбайт оперативной памяти и 512 Гбайт встроенной памяти, благодаря чему устройство обеспечивает плавную работу даже при одновременном запуске нескольких приложений и хранении огромного количества данных.

Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 — это обновлённая и гибкая оболочка с широкой интеграцией ИИ. Среди фирменных инструментов:

Magic Portal и «Круг для поиска»: быстрый доступ к нужной информации одним движением — достаточно обвести объект на экране, чтобы получить ответы или поделиться контентом.

ИИ-редактор текста для создания, редактирования, проверки и перевода текстов, идеален для работы и учёбы.

ИИ-диктофон: запись, мгновенная транскрипция, перевод и пересказ.

ИИ-перевод (включая перевод звонков в реальном времени), поддержка синхронного общения на разных языках.

Распознавание дипфейков с ИИ: интеллектуальный анализ видео в реальном времени, защита во время видеозвонков.

Повышенная автономность и быстрая зарядка

Смартфон HONOR 400 Pro оборудован передовой кремний-углеродной батареей ёмкостью 6000 мА·ч, обеспечивающей до 17 часов воспроизведения потокового видео, до 37 часов разговоров и до 29 часов воспроизведения локального видео. И несмотря на ёмкую батарею, корпус смартфон остался тонким и элегантным.

Проводная зарядка HONOR SuperCharge мощностью 100 Вт полностью заряжает устройство за 42 минуты, а беспроводная зарядка 50 Вт обеспечивает удобство использования без лишних проводов.

Батарея отличается высокой долговечностью: даже через 4 года использования она сохраняет более 80 % своей первоначальной емкости. Благодаря интеллектуальным алгоритмам энергосбережения HONOR 400 Pro всегда готов к интенсивному использованию, идеально подходя для людей с активным образом жизни.

Заключение

HONOR 400 Pro — это современный субфлагман, сочетающий инновации в мобильной фотографии, мощные аппаратные возможности, отличный экран, продвинутые ИИ-функции и отличную автономность. Всё то, что многим требуется от современного смартфона. Подробнее обо всех особенностях HONOR 400 Pro мы рассказали в обзоре.

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