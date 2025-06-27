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Google Assistant скоро уступит место на Android-устройствах нейросети Gemini

На Android скоро появится возможность использовать нейросеть Gemini для управления устройством без нарушения конфиденциальности. Как стало известно из уведомления Google, отправленного пользователям и изученного изданием Android Police, с 7 июля ИИ-ассистент сможет управлять телефонными звонками, сообщениями, WhatsApp и другими системными функциями. Пользователи смогут давать команды боту, не опасаясь, что их диалоги будут использоваться для обучения ИИ при активированной опции Gemini Apps.

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa / Unsplash

Ранее отключение опции Gemini Apps не только запрещало Google использовать диалоги с Gemini, но и ограничивало функциональность самого ассистента. Теперь же пользователи смогут поручить боту, например, установить будильник, позвонить контакту или отправить сообщение в мессенджере, не разрешая при этом запоминать и анализировать свои запросы, пишет The Verge.

Первоначальная формулировка уведомления Google вызвала вопросы, так как некоторые пользователи заподозрили, что обновление может предоставить нейросети доступ ко всей информации на устройстве. Однако представители компании пояснили, что разрешения на работу с приложениями полностью остаются под контролем владельца устройства, а обновление направлено на улучшение пользовательского опыта.

Отмечается, что этот шаг стал частью плана по замене Google Assistant на устройствах Android на более продвинутую ИИ-модель Gemini, которая сможет выполнять те же функции, что и прежний голосовой помощник, но с гибкими настройками приватности. При этом компания оставляет за собой право хранить данные о взаимодействии с нейросетью до 72 часов с целью обеспечения безопасности.

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