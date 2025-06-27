Илон Маск уволил вице-президента Tesla по производству, которого называли его «правой рукой»

Одержимость американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) идеями скорейшего развития бизнеса Tesla на определённом этапе иллюстрировалась его круглосуточным пребыванием на предприятии этого автопроизводителя в момент запуска в серию массовой Model 3. Теперь Маск принял решение проститься с одним из давних соратников, который находимся с ним рядом в подобные моменты.

Речь идёт об Омеаде Афшаре (Omead Afshar), который до недавнего времени занимал пост вице-президента Tesla по производству и операционной деятельности. Как отмечает CNBC, Афшар в этой компании подчинялся напрямую Маску и руководил группой высокопоставленных сотрудников. Издания Forbes и Bloomberg также подтвердили отставку Афшара.

В этом десятилетии Афшар также успел поработать в SpaceX — аэрокосмической компании, основанной Илоном Маском, но в итоге вернулся в Tesla и занял пост вице-президента. Недавние публикации Афшара в социальной сети X посвящены запуску сервиса беспилотных такси Tesla в Техасе, он обращается к Маску с благодарностью за то, что тот «всех нас подталкивал». Принято считать, что вице-президент Tesla лишился должности на фоне падения объёмов продаж электромобилей марки в текущем году, хотя многие аналитики связывают эту тенденцию с политической деятельностью самого Маска и ростом конкуренции со стороны прочих автопроизводителей, особенно в Китае, где выпускается половина всех машин этой марки.

Напомним, что в этом месяце Tesla покинул и Милан Ковач (Milan Kovac), который руководил робототехническим проектом Optimus. Впрочем, он свою отставку объяснил семейными причинами, поскольку очень долго находился в отъезде и не мог проводить время с близкими. Маск публично поблагодарил Ковача за его работу.

Опубликованная в среду статистика гласит, что в Европе продажи электромобилей Tesla падают на протяжении всего периода с начала текущего года. Если вернуться к Афшару, то он пришёл в Tesla в 2017 году, но быстро сблизился с Маском, взяв на себя руководство многими проектами по выпуску электромобилей Tesla. В должности вице-президента, он, помимо прочего, курировал производство и реализацию этих транспортных средств в Европе и Северной Америке. Ему также пришлось взять на себя часть обязанностей Маска с начала этого года, когда последний погрузился с головой в политическую деятельность после победы Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах в США.

По информации Bloomberg, компанию Tesla также покинула руководитель кадрового направления в Северной Америке Дженна Ферруа (Jenna Ferrua). Сообщается, что она непосредственно взаимодействовала с Афшаром по вопросам подбора кадров для Tesla.