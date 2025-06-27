Минспорт разработал новый стандарт физподготовки киберспортсменов — сколько нужно накликать за 30 секунд, чтобы получить квалификацию

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Министерство спорта Российской Федерации подготовило новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов вместо двух предыдущих версий документа, которые так и не были приняты.

Согласно размещённому на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, с которым ознакомилась редакция «Ъ», новый стандарт может вступить в силу уже с января 2026 года.

Для получения квалификации спортсмены должны подтвердить свою физическую подготовку. Нормативы для начального этапа и этапа высшего спортивного мастерства, а также для мальчиков и девочек различаются (см. таблицу ниже).

Какие нормативы предполагает новый стандарт (в скобках указано значение для этапа высшего спортивного мастерства):

бег на 30 метров (для начального этапа) — 5,8 секунды для мальчиков и 6,1 секунды для девочек;

бег на 60 метров (для этапа высшего спортивного мастерства) — 7,9 секунды и 9,2 секунды;

челночный бег по три подхода на 10 метров (для начального этапа) — 9,2 секунды и 9,6 секунды;

отжимания — 12 раз и 6 раз (43/17);

наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье — +3 см и +4 см (+13/+16);

подъёмы туловища из положения лёжа на спине за одну минуту — не менее 31 раза и 27 раз (51/45);

тест на оценку простой зрительно-моторной реакции — 0,225 секунды и 0,230 секунды (0,185/0,195);

клик-тест (нажатия на левую кнопку мыши ведущей рукой за 30 секунд) — 180 раз для мальчиков и девочек (220/210).

Проект также предусматривает требования для обучающих киберспортсменов организаций (предоставление экипировки, оплата проезда и жилья) и площадок проведения соревнований (тренажёрный зал, раздевалки, душевые, медпункт).

Участники рынка поддержали идею нормативов для кибератлетов, но просят доработать проект: добавить разделение на дисциплины, внести ПО (игры) в описание оборудования и инвентаря, снизить требования к материально-технической базе.

По словам руководителя Московской школьной киберспортивной лиги Максима Залилова, исходя из текущих критериев на данный момент ни одна площадка в России не подходит для тренировки профессиональных игроков.