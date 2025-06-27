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Кооперативное выживание Abiotic Factor в духе Half-Life и научной фантастики 90-х готово к выбросу из раннего доступа — дата выхода и новый трейлер

Издатель Playstack и разработчики из новозеландской студии Deep Field Games объявили дату выхода из раннего доступа кооперативного симулятора выживания Abiotic Factor, вдохновлённого Half-Life и научной фантастикой 90-х.

Источник изображений: Deep Field Games

Источник изображений: Deep Field Games

Напомним, ранний доступ Abiotic Factor стартовал 2 мая 2024 года. С тех пор игра получила в Steam более 23 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %) и ряд крупных контентных обновлений.

Как стало известно, релизная версия Abiotic Factor выйдет 22 июля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Тогда же игра пополнит подписки PS Plus (Extra, Premium/Deluxe) и Game Pass. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

События Abiotic Factor разворачиваются в секретном исследовательском центре, куда в результате сбоя попадают монстры и артефакты из других измерений. За последними на территорию комплекса вторгаются бойцы тайной военной секты «Орден».

Игрокам в роли величайших учёных Земли предстоит объединить усилия, чтобы выжить и выбраться с предприятия: создавать инструменты и оружие, развивать персонажей, исследовать лабораторию и миры за её пределами.

С момента запуска в раннем доступе продажи Abiotic Factor превысили 600 тыс. копий

С момента запуска в раннем доступе продажи Abiotic Factor превысили 600 тыс. копий

Abiotic Factor предлагает кооператив на шестерых (доступна возможность игры одному), гибкую систему развития персонажа и текстовый перевод на русский. Подробностями обновления 1.0 разработчики поделятся позже.

В рамках начавшейся накануне летней распродажи Steam пользователи могут сэкономить 20 % на покупке Abiotic Factor — до 10 июля игра будет продаваться в сервисе Valve за 960 рублей.

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Теги: abiotic factor, deep field games, playstack, симулятор выживания
abiotic factor, deep field games, playstack, симулятор выживания
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