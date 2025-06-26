В Steam стартовала летняя распродажа с «морем скидок на игры всех жанров»

Компания Valve сообщила о старте в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam традиционно масштабной летней распродажи с большими и не очень скидками на тысячи товаров разных жанров.

По словам Valve, в рамках летней распродажи Steam пользователей ждёт «море скидок на игры всех жанров» (в том числе с обновлением исторического максимума), а также бесплатные стикеры за просмотр списка рекомендаций.

«Пополните свою библиотеку Steam играми, которые вам давно приглянулись. Или теми, в которые часто играют ваши друзья, а вы всё хотите присоединиться. Либо просто осмотритесь вокруг и найдите что-нибудь интересное!» — призывает Valve.

Ниже приводим самые заметные игры летней распродажи Steam, вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:

Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая RoboCop: Rogue City за 169 рублей, Black Mesa за 71 рубль и Little Nightmares 2 за 214 рублей.

На фоне начала летней распродажи Steam в магазине предметов за очки появились тематические элементы оформления профиля (аватары, рамки, фоны, смайлы), а также обновился сезонный значок.

Летняя распродажа Steam продлится две недели и завершится 10 июля в 20:00 по Москве. С расписанием запланированных на оставшуюся часть 2025 года акций в магазине Valve можно ознакомиться в февральском материале.