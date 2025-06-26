В Steam стартовала летняя распродажа с «морем скидок на игры всех жанров»

Компания Valve сообщила о старте в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam традиционно масштабной летней распродажи с большими и не очень скидками на тысячи товаров разных жанров.
По словам Valve, в рамках летней распродажи Steam пользователей ждёт «море скидок на игры всех жанров» (в том числе с обновлением исторического максимума), а также бесплатные стикеры за просмотр списка рекомендаций.
«Пополните свою библиотеку Steam играми, которые вам давно приглянулись. Или теми, в которые часто играют ваши друзья, а вы всё хотите присоединиться. Либо просто осмотритесь вокруг и найдите что-нибудь интересное!» — призывает Valve.
Ниже приводим самые заметные игры летней распродажи Steam, вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:
- Clair Obscur: Expedition 33 — 3149 рублей (−10 %);
- Blue Prince — 935 рублей (−15 %);
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (−20 %);
- Black Myth: Wukong — 2879 рублей (−20 %);
- Elden Ring — 2159 рублей (−40 %);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1919 рублей (−40 %);
- Lies of P — 1999 рублей (−50 %);
- режиссёрская версия Death Stranding — 825 рублей (−60 %);
- Sons of the Forest — 374 рубля (−66 %);
- Disco Elysium в издании The Final Cut — 72 рубля (−90 %).
Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая RoboCop: Rogue City за 169 рублей, Black Mesa за 71 рубль и Little Nightmares 2 за 214 рублей.
На фоне начала летней распродажи Steam в магазине предметов за очки появились тематические элементы оформления профиля (аватары, рамки, фоны, смайлы), а также обновился сезонный значок.
Летняя распродажа Steam продлится две недели и завершится 10 июля в 20:00 по Москве. С расписанием запланированных на оставшуюся часть 2025 года акций в магазине Valve можно ознакомиться в февральском материале.
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