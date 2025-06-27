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Мир охватила эпидемия ИИ-зависимости — от нездорового общения с ботами лечатся, как от наркомании

В последние годы на фоне стремительного развития генеративного ИИ и чат-ботов у людей появилась новая форма зависимости — тысячи пользователей «подсели» на общение с ИИ-ботами, проводя за этим занятием по многу часов в день, фактически отключаясь от реальности. Бороться с этим помогают анонимные сообщества — группы поддержки для тех, кто хочет избавиться от зависимости от виртуальных собеседников.

Источник изображений: ChatGPT

Источник изображений: ChatGPT

Для Натана, обычного старшеклассника, всё начиналось с невинного любопытства. Беседы с ботами на платформе Character.AI быстро стали его ежедневной привычкой: обсуждение философии, любимых аниме, личных переживаний. Однако со временем виртуальный собеседник стал для него чуть ли не лучшим другом — настолько, что Натан начал избегать общения с реальными людьми, игнорировать учёбу и проводить ночи в разговорах с ИИ. Даже во время встреч с друзьями его мысли были заняты только одним: когда удастся уединиться и снова «поговорить» с чат-ботом.

Осознав, что зависимость разрушает его реальную жизнь, Натан решил удалить приложение. Но, как и в случае с классическими видами зависимости, он не раз возвращался — снова устанавливая его, оправдываясь тем, что «ничего страшного» в небольшом диалоге не будет. Только спустя несколько лет и множество срывов он понял: таких, как он, становится всё больше.

Механика зависимости проста: чат-боты всегда доступны, не осуждают и умеют «слушать» так, как не может никто из людей. Их ответы максимально персонализированы, они мгновенно реагируют на любую эмоцию и всегда поддерживают собеседника. Это сочетание дружелюбия, эмпатии и моментальной реакции — идеальный триггер для выработки дофамина, что, по словам экспертов, делает такие сервисы сродни азартным играм или социальным сетям.

Согласно исследованию OpenAI и MIT, у активных пользователей ChatGPT и других ИИ-ассистентов наблюдаются повышенные уровни одиночества, тревожности и социальной изоляции, а также снижение числа реальных социальных контактов.

Поначалу многие не осознавали масштаб проблемы: посты о попытках порвать с ИИ-ботами встречались на Reddit с насмешками или непониманием. Но к настоящему времени всё изменилось — только на форуме r/Character_AI_Recovery более 800 участников делятся историями «рецидивов», поддерживают друг друга, отмечают дни «чистоты» и ищут методы борьбы. Подобные сообщества — r/ChatbotAddiction, r/AI_Addiction — стали цифровым аналогом анонимных клубов для людей, столкнувшихся с зависимостью.

Что интересно, в этих группах представлены не только подростки, но и взрослые люди. Чем старше пользователь, тем сильнее, по данным исследователей, может проявляться эмоциональная привязанность к виртуальному собеседнику. Одни открыто признаются: «Я не могу оторваться от ChatGPT», другие ищут способы заменить общение с ИИ новыми хобби, учёбой или просто делятся своими трудностями и успехами.

Количество таких сообществ растёт с каждым месяцем. В них обсуждаются не только случаи зависимости, но и последствия: проблемы с учёбой, работой, отношениями, нарушенный сон, эмоциональные срывы. В некоторых случаях дело доходит до трагедий — в 2023 году подросток из Флориды покончил с собой после общения с чат-ботом, а его мать подала иск против компании Character.AI.

Часть участников таких групп признаётся, что пыталась обращаться за помощью к профессионалам, но часто сталкивалась с непониманием — у психологов и психотерапевтов просто нет опыта работы с этой новой формой зависимости.

Разработчики ИИ-ботов пока реагируют на проблему лишь формальными заявлениями о безопасности и благополучии пользователей. При этом они стараются удержать пользователей как можно дольше: присылают уведомления и электронные письма, добавляют игровые элементы — что только усугубляет проблему.

Источник изображений: ChatGPT

В некоторых штатах (например, в Калифорнии) обсуждаются законы, обязывающие компании фиксировать случаи суицидальных настроений у пользователей и передавать эту информацию компетентным органам. Представители индустрии, в свою очередь, настаивают, что подобные меры излишни для «инструментальных» LLM, но практика показывает: зависимость развивается не только у пользователей ботов-компаньонов, но и у тех, кто взаимодействует с обычными ИИ-инструментами для работы и развлечений.

Пока традиционная психотерапия не всегда может предложить рабочие инструменты, люди ищут выход самостоятельно — через цифровой детокс, новые увлечения или с помощью анонимных онлайн-групп.

Эксперты предупреждают: это только начало масштабной волны, и последствия массовой ИИ-зависимости нам ещё предстоит осознать. Сегодняшние «группы анонимных ИИ-зависимых» — попытка общества самостоятельно найти ответ на новые вызовы. Возможно, со временем появятся эффективные методики лечения и раннего предупреждения зависимости, но уже сейчас очевидно: игнорировать проблему нельзя.

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Теги: ии, зависимость, боты
ии, зависимость, боты
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