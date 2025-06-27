Сердце пустыни склонно к измене: создатели Dune: Awakening устроили передел PvP и PvE в эндгейме после жалоб игроков

Разработчики Dune: Awakening из студии Funcom задумывали сердце пустыни — огромную зону для высокоуровневых игроков — как территорию непримиримого соперничества и больших наград, но реальность распорядилась иначе.

Сердце пустыни является единственным местом в игре для добычи большого объёма пряности и эндгейм-ресурсов. При этом в зоне преобладают PvP-сражения (обычно на вооружённых ракетами орнитоптерах), чем многие остались недовольны.

Негатив вынудил разработчиков пойти на уступки и пообещать добавить в сердце пустыни зоны «ограниченных боевых действий (PvE)», где игроки смогут собирать пряность и добывать ресурсы уровня 6, не вступая в нежелательные конфликты.

Долго изменений ждать не пришлось: вышедший накануне патч 1.1.0.17 серьёзно сократил PvP-зону в сердце пустыни и расширил PvE-участок. Если раньше на PvP-территорию приходилось 90 % карты, то теперь лишь 50 %.

Разработчики назвали это изменение первым этапом корректировали баланса PvE- и PvP-режимов игры в сердце пустыни:

PvE-зона отныне охватывает всю южную часть сердца пустыни, но всё ещё содержит отдельные PvP-участки вокруг контрольных точек и мест крушения кораблей;

концентрация всех ресурсов, включая пряность, будет расти по мере продвижения на север — другими словами, самые ценные и многочисленные трофеи ждут игроков в PvP-зоне;

в то же время высокоуровневые ресурсы по-прежнему можно будет найти и в южной части сердца пустыни.

По словам творческого руководителя Джоэла Байлоса (Joel Bylos), сердце пустыни не заставляло любителей PvE участвовать в PvP-сражениях — при должной смекалке и бдительности можно было избежать любого боя. Игроки, впрочем, этого не оценили.

Dune: Awakening вышла 10 июня на PC (2990 рублей в Steam) и менее чем за две недели с релиза продалась в количестве 1 млн копий, установив новый рекорд для Funcom. Релиз проекта на PS5, Xbox Series X и S ожидается в 2026 году.