В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить

Исследователи по цифровой безопасности обнаружили, что многие модели принтеров компании Brother, использующиеся миллионами людей по всему миру, а также некоторые модели печатных устройств от других компаний подвержены нескольким критическим уязвимостям.

Согласно отчёту компании Rapid7 в сфере кибербезопасности, 689 моделей принтеров, сканеров и принтеров этикеток компании Brother, а также 46 печатных устройств Fujifilm, 6 компании Konica Minolta, 5 компании Ricoh и 2 марки Toshiba имеют восемь уязвимостей, часть из которых в принципе невозможно исправить. Серьёзность обнаруженных уязвимостей варьируется от умеренной (оценка CVSS 5,3) до критической (оценка CVSS 9,8). Самой опасной из них является уязвимость CVE-2024-51978, позволяющая злоумышленникам определить пароль администратора принтера по умолчанию. Brother использует слабые алгоритмы генерации паролей на основе серийных номеров устройств и статической таблицы. По данным BleepingComputer, злоумышленники могут использовать серийный номер принтера (можно получить через другие уязвимости) для генерации пароля по умолчанию и получения контроля над устройством. Это также позволит им атаковать другие устройства в сети.

Другие уязвимости позволяют получить доступ к конфиденциальным данным принтера, вызвать сбой в его работе, установить несанкционированные сетевые подключения или раскрыть пароли подключённых устройств. Более подробную информацию можно найти в отчёте Rapid7.

Компания Brother выпустила обновления прошивки для своих устройств, устраняющие только 7 из 8 обнаруженных уязвимостей. К сожалению, критическая уязвимость, связанная с получением доступа к паролю, не может быть исправлена программным обновлением, поскольку она связана с процессом производства принтеров, где пароль устанавливается по умолчанию. Brother планирует решить эту проблему в будущих моделях устройств, изменив процесс их производства. Для существующих устройств пользователи должны вручную изменить пароль администратора на своих устройствах со значения по умолчанию на более надёжный.

Эксперты по цифровой безопасности советуют обновлять прошивки принтеров, устанавливать надёжный пароль администратора, использовать брандмауэр и помещать принтеры в отдельную сеть. Также, рекомендуется ограничить доступ к принтеру через порт 9100.