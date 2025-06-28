Сегодня 28 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePa...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств

Компания Xiaomi выпустила игровой контроллер Redmi GamePad с поддержкой нового флагманского планшета Redmi K Pad и смартфона Redmi K80 Ultra, представленных несколько дней назад. Новинка состоит из двух частей и крепится к мобильным устройствам с помощью четырёх зажимов, используя в качестве интерфейса подключения протокол Bluetooth.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Правую и левую часть контроллера можно использовать вместе или в раздельном режимах, что устранит трудности с креплением контроллера к более широким мобильным устройствам.

Каждая часть Redmi GamePad содержит собственную батарею (как контроллеры Joy-Con приставок Nintendo). Совокупная ёмкость батарей, составляющая 600 мА·ч, обеспечит до 10 часов работы без подзарядки. Redmi GamePad оснащён RGB-подсветкой и стиками с эффектом Холла, которые можно заменить на обычные с тремя уровнями высоты. D-Pad у Redmi GamePad тоже заменяемый.

Контроллер Redmi GamePad уже поступил в продажу. Его можно найти в китайском онлайн-магазине Youpin или на сайте Xiaomi. Стоимость устройства составляет 499 юаней (около $70). К сожалению, компания не сообщила, собирается ли выпустить Redmi GamePad в других странах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Razer представила растягивающийся геймпад Kishi V3 Pro XL для планшетов — поддерживается даже iPad Pro
Великобритания запретила поставлять в Россию геймпады
Microsoft выпустила «адские» контроллеры и чехол для Xbox Series X в стиле Doom: The Dark Ages
SteelSeries выпустила коврик и беспроводную мышь в стиле легендарного AWP Dragon Lore из CS2
Razer выпустила набор для сборки кастомной механической клавиатуры BlackWidow V4 75% Barebones
Представлен Logitech Muse VR — стилус для чертежей и измерений в Apple Vision Pro
Теги: xiaomi, игровой контроллер
xiaomi, игровой контроллер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков
«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo
Российские геймеры не смогли зайти в Steam в разгар распродажи
Над США взорвался пылающий метеорит массой более тонны — осколки пробили жилой дом
Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки 10 мин.
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить 22 мин.
Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ 34 мин.
ЕС пригрозил Meta ежедневными штрафами — бизнес-модель «плати или соглашайся» не прошла проверку 6 ч.
Новая статья: FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия 7 ч.
Кодзима спрятал в Death Stranding 2: On the Beach отсылки к самому себе — они могут вызвать «сильный кринж» 8 ч.
Сердце пустыни склонно к измене: создатели Dune: Awakening устроили передел PvP и PvE в эндгейме после жалоб игроков 9 ч.
Microsoft добавила в браузер Edge поиск по истории с ИИ и новые функции Copilot 11 ч.
«Погоня за безопасными идеями — смертный приговор»: разработчик Rematch разбил надежды фанатов на Sifu 2 12 ч.
Мир охватила эпидемия ИИ-зависимости — от нездорового общения с ботами лечатся, как от наркомании 12 ч.
Мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с опорно-двигательными проблемами 13 мин.
Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств 20 мин.
Экс-руководитель печально известной Cruise перешел в Tesla для работы над роботакси 27 мин.
Intel скоро «догонит» AMD по доле рынка серверных процессоров 7 ч.
Intel смогла снизить долю на рынке серверных процессоров до 62 %, но доля AMD всё равно меньше 8 ч.
Да будет свет: российские IT-компании заинтересовались арендой тёмного волокна 8 ч.
Учёные заставили цифровой контроллер работать почти при абсолютном нуле — это прорыв для квантовых компьютеров 9 ч.
Геймерские OLED-мониторы станут ярче — LG Display запустила массовое производство суперярких панелей с частотой 280 Гц 12 ч.
Deloitte: прожорливость ИИ ЦОД может привести к перегрузке энергетической инфраструктуры США 14 ч.
Cooler Master выпустила компактный корпус NR200P V3 с поддержкой больших и мощных видеокарт 15 ч.