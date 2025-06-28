Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств

Компания Xiaomi выпустила игровой контроллер Redmi GamePad с поддержкой нового флагманского планшета Redmi K Pad и смартфона Redmi K80 Ultra, представленных несколько дней назад. Новинка состоит из двух частей и крепится к мобильным устройствам с помощью четырёх зажимов, используя в качестве интерфейса подключения протокол Bluetooth.

Правую и левую часть контроллера можно использовать вместе или в раздельном режимах, что устранит трудности с креплением контроллера к более широким мобильным устройствам.

Каждая часть Redmi GamePad содержит собственную батарею (как контроллеры Joy-Con приставок Nintendo). Совокупная ёмкость батарей, составляющая 600 мА·ч, обеспечит до 10 часов работы без подзарядки. Redmi GamePad оснащён RGB-подсветкой и стиками с эффектом Холла, которые можно заменить на обычные с тремя уровнями высоты. D-Pad у Redmi GamePad тоже заменяемый.

Контроллер Redmi GamePad уже поступил в продажу. Его можно найти в китайском онлайн-магазине Youpin или на сайте Xiaomi. Стоимость устройства составляет 499 юаней (около $70). К сожалению, компания не сообщила, собирается ли выпустить Redmi GamePad в других странах.