Сегодня 28 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости рынок IT Intel отправила в отставку директора по ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel отправила в отставку директора по стратегии

Сокращения в штатном расписании Intel не только масштабны по количеству, но и разнообразны по своей структуре. Агентству Reuters накануне удалось подтвердить, что руководство Intel покинул директор по стратегии Сафроаду Йебоа-Аманква (Safroadu Yeboah-Amankwah), который занимал этот пост с 2020 года.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Формально, как уточняет источник, руководитель стратегического планирования Intel уйдёт с должности 30 июня, но решение уже принято. В перечень его обязанностей входила разработка стратегии роста, поиск стратегических партнёров и привлечение сторонних инвестиций в капитал Intel. Часть обязанностей уходящего коллеги возьмёт на себя Сачин Катти (Sachin Katti), который недавно был повышен до технического директора и руководителя направления искусственного интеллекта.

Подразделение Intel Capital, которое занимается венчурными инвестициями, переведено под непосредственное подчинение генеральному директору Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan). Последний после вступления в должность в марте этого года предпринимает усилия по упрощению иерархической структуры управления и выразил готовность глубже погружаться в проблемы ключевых направлений бизнеса Intel, коими он считает выпуск компонентов для ПК и серверных систем. Новый глава компании взял курс на удаление излишне медлительной, по его мнению, прослойки из руководителей среднего звена. Прошлый год Intel впервые с 1986 года завершила с чистыми убытками в размере $18,6 млрд, и в попытках вывести компанию из кризиса новое руководство не боится оптимизировать кадровую структуру и систему управления.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel свернёт производство автопроцессоров ради серверов и ПК
Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии
Intel массово сократит маркетологов, заменив их ИИ и подрядчиками
Китайский «Большой фонд» сосредоточится на импортозамещении в литографии и проектировании чипов
К 2050 году в мире будет 4 млрд роботов с ИИ — и TSMC планирует на этом хорошо заработать
Илон Маск уволил вице-президента Tesla по производству, которого называли его «правой рукой»
Теги: intel, кадровые перестановки, стратегия, увольнения
intel, кадровые перестановки, стратегия, увольнения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков
«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store
Российские геймеры не смогли зайти в Steam в разгар распродажи
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo
Intel смогла снизить долю на рынке серверных процессоров до 62 %, но доля AMD всё равно меньше
Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки 2 ч.
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить 2 ч.
Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ 2 ч.
ЕС пригрозил Meta ежедневными штрафами — бизнес-модель «плати или соглашайся» не прошла проверку 8 ч.
Новая статья: FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия 8 ч.
Кодзима спрятал в Death Stranding 2: On the Beach отсылки к самому себе — они могут вызвать «сильный кринж» 9 ч.
Сердце пустыни склонно к измене: создатели Dune: Awakening устроили передел PvP и PvE в эндгейме после жалоб игроков 11 ч.
Microsoft добавила в браузер Edge поиск по истории с ИИ и новые функции Copilot 13 ч.
«Погоня за безопасными идеями — смертный приговор»: разработчик Rematch разбил надежды фанатов на Sifu 2 14 ч.
Мир охватила эпидемия ИИ-зависимости — от нездорового общения с ботами лечатся, как от наркомании 14 ч.
Tesla впервые отправила электромобиль клиенту в Техасе своим ходом без людей в салоне 40 мин.
Maxell выпустила кассетный ретро-плеер MXCP-P100 с поддержкой Bluetooth-наушников и USB-C 59 мин.
Intel отправила в отставку директора по стратегии 2 ч.
Мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с опорно-двигательными проблемами 2 ч.
Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств 2 ч.
Intel скоро «догонит» AMD по доле рынка серверных процессоров 9 ч.
Да будет свет: российские IT-компании заинтересовались арендой тёмного волокна 9 ч.
Учёные заставили цифровой контроллер работать почти при абсолютном нуле — это прорыв для квантовых компьютеров 10 ч.
Над США взорвался пылающий метеорит массой более тонны — осколки пробили жилой дом 13 ч.
Геймерские OLED-мониторы станут ярче — LG Display запустила массовое производство суперярких панелей с частотой 280 Гц 14 ч.