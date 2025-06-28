Intel отправила в отставку директора по стратегии

Сокращения в штатном расписании Intel не только масштабны по количеству, но и разнообразны по своей структуре. Агентству Reuters накануне удалось подтвердить, что руководство Intel покинул директор по стратегии Сафроаду Йебоа-Аманква (Safroadu Yeboah-Amankwah), который занимал этот пост с 2020 года.

Формально, как уточняет источник, руководитель стратегического планирования Intel уйдёт с должности 30 июня, но решение уже принято. В перечень его обязанностей входила разработка стратегии роста, поиск стратегических партнёров и привлечение сторонних инвестиций в капитал Intel. Часть обязанностей уходящего коллеги возьмёт на себя Сачин Катти (Sachin Katti), который недавно был повышен до технического директора и руководителя направления искусственного интеллекта.

Подразделение Intel Capital, которое занимается венчурными инвестициями, переведено под непосредственное подчинение генеральному директору Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan). Последний после вступления в должность в марте этого года предпринимает усилия по упрощению иерархической структуры управления и выразил готовность глубже погружаться в проблемы ключевых направлений бизнеса Intel, коими он считает выпуск компонентов для ПК и серверных систем. Новый глава компании взял курс на удаление излишне медлительной, по его мнению, прослойки из руководителей среднего звена. Прошлый год Intel впервые с 1986 года завершила с чистыми убытками в размере $18,6 млрд, и в попытках вывести компанию из кризиса новое руководство не боится оптимизировать кадровую структуру и систему управления.