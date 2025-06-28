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Роскомнадзор зарегистрировал почти 150 тысяч блогеров-десятитысячников

Роскомнадзор продолжает проводить регистрацию персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, пишет ТАСС. Согласно данным РКН, на текущий момент поступило 264 тыс. заявлений о регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, из которых почти 150 тыс. были одобрены.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters/unsplash.com

«Роскомнадзор продолжает приём и обработку заявлений о регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков и подводит промежуточные итоги. С 1 ноября 2024 года, когда был создан соответствующий перечень, ведомство рассмотрело более 264 тыс. заявлений. В данный перечень включены 149 тыс. персональных страниц, остальные заявления отклонены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Основными причинами отказа в регистрации названы несоблюдение заявителями установленных требований: отсутствие размещённого номера заявления на своей странице, некорректная передача этого номера в соответствующий сервис социальной сети, а также предоставление недостоверных данных, например, неверного названия или ссылки на персональную страницу.

В Роскомнадзоре напомнили, что включение персональных страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в соответствующий перечень является обязательным в соответствии с частью 1.1 статьи 10.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Для упрощения процедуры в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Rutube и Telegram, запущены специальные сервисы, позволяющие владельцам каналов получить маркировку «А+» в автоматическом режиме.

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Теги: роскомнадзор, социальная сеть, блогеры, регистрация, россия
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