Российские банки тестируют заменитель Apple Pay, но до массового внедрения ещё далеко

Национальная система платёжных карт (НСПК) и банки активно тестируют альтернативу Apple Pay, которая позволяет осуществлять платежи по Bluetooth на iPhone. Новый способ оплаты с привязкой к Системе быстрых платежей (СБП) и картам «Мир» получил название «Волна», а в его тестировании участвуют несколько банков. Но с массовым распространением сервиса могут возникнуть трудности, пишет РБК со ссылкой на руководителя Центра мобильных платежей НСПК Екатерину Аккузину.

В тестировании платёжной системы принимают участие банки ВТБ, МКБ, ПСБ, «Синара» и банк «Центр-инвест», а также разработчики терминального программного обеспечения МСТ, «Юнитоди» и INPAS. Напомним, что НСПК объявила о создании системы Bluetooth-платежей «Волна» осенью прошлого года. Эта технология должна решить проблему российских пользователей iPhone, которые с марта 2022 года не могут оплачивать покупки с помощью системы Apple Pay. В НСПК отметили, что данной технологией смогут пользоваться и владельцы Android-устройств.

Отмечается, что запуск «Волны» для массового использования зависит от того, какие банки будут поддерживать новую технологию, а также сколько будет установлено мобильных приложений и терминалов с поддержкой платежей по Bluetooth. На данный момент НСПК не планирует делать поддержку технологии обязательной для банков. Ранее в этом месяце ВТБ подтвердил присоединение к пилотному проекту по тестированию сервиса «Волна», который позднее должен дополнить существующую в банке линейку продуктов для приёма платежей. Также СМИ писали о намерении «Сбербанка» запустить собственную технологию оплаты по Bluetooth во второй половине текущего года.

Также упоминаются проблемы, которые могут препятствовать быстрому внедрению альтернативы Apple Pay. Одной из них является то, что платёжные терминалы должны поддерживать технологию Bluetooth Low Energy (BLE), работать на базе платформы Android 8.0 или более поздней версии ОС, а также быть оснащены специализированным ПО. По данным источника, в России используется немного таких терминалов. Большая часть задействованных в стране POS-терминалов не имеет модуля BLE, хотя поддержка Bluetooth в них реализована.

Эксперты отмечают, что для внедрения новой технологии потребуется время и дополнительные вложения, в том числе на замену терминалов и доработку мобильных приложений банков. Полный переход банков на совместимую с BLE-платежами инфраструктуру может занять до пяти лет. Ещё одной проблемой могут стать санкции, из-за которых возникают трудности с обновлением приложений для iOS. Существенным барьером для массового распространения BLE-платежей может стать возвращение в Россию системы Apple Pay или же вариант, при котором разработчики iOS-приложений получат доступ к NFC-чипу.