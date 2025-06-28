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Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft

В Microsoft способность менеджеров в полной мере использовать ИИ-инструменты в своей работе стала важным показателем при оценке их эффективности, а применение ИИ — обязательным требованием, пишет Business Insider,.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Джулия Люсон (Julia Liuson), президент подразделения Microsoft, отвечающего за инструменты для разработчиков, такие как сервис кодирования ИИ GitHub Copilot, недавно сообщила в электронном письме, что использование ИИ больше не является необязательным — это основа каждой роли и каждого уровня, так же как и сотрудничество, мышление на основе данных и эффективная коммуникация. В связи с этим она дала указание менеджерам оценивать производительность сотрудников на основе использования ими внутренних ИИ-инструментов, таких как GitHub Copilot.

По словам источника Business Insider, в Microsoft требования к производительности различаются в разных командах специалистов, и некоторые из них рассматривают возможность включения более формальной метрики об использовании внутренних ИИ-инструментов в параметры оценки производительности сотрудников в следующем финансовом году.

Как считают в Microsoft, это позволит расширить использование сотрудниками своих ИИ-сервисов Copilot, которое в настоящее время является недостаточным, говорят источники. Компания также хочет, чтобы сотрудники, создающие продукты, лучше понимали ИИ-инструменты.

GitHub Copilot сталкивается с растущей конкуренцией со стороны сервисов ИИ-кодирования, таких как Cursor. В недавнем отчёте аналитики Barclays привели данные, свидетельствующие о том, что Cursor превзошёл GitHub Copilot в ключевой части рынка разработчиков.

Вместе с тем Microsoft разрешает сотрудникам использовать некоторые внешние ИИ-инструменты, соответствующие определённым требованиям безопасности. Например, по словам источника Business Insider, в настоящее время сотрудникам компании разрешено использовать Replit Code Assistant.

Конкуренция среди инструментов ИИ-кодирования стала камнем преткновения в переговорах о партнёрстве Microsoft с OpenAI. OpenAI рассматривает возможность приобретения Windsurf, который является конкурентом Cursor, но партнёрство Microsoft с OpenAI предоставит ей доступ к интеллектуальной собственности Windsurf, а этого не хотят ни в Windsurf, ни в OpenAI, сообщил источник, осведомлённый о переговорах.

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Теги: microsoft, искусственный интеллект
microsoft, искусственный интеллект
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