Старый марсианский спутник NASA научился «стоять на голове» — это на порядок повысило чувствительность подповерхностного радара

Космический аппарат NASA Mars Orbiter после почти 20 лет пребывания на орбите Красной планеты освоил новый трюк — фактически стойку на голове, что в 10 раз усилило сигнал подповерхностного радара. Этот радар изучает недра Марса на глубину до 2 км и, что самое важное, может обнаруживать залежи водяного льда на планете — источник воды, воздуха и топлива для ракет будущих колонистов.

С самого начала Mars Orbiter был спроектирован таким образом, чтобы он мог свободно менять ориентацию по отношению к планете на 30 градусов, нацеливая те или иные приборы на борту на места наблюдений от поверхности до горизонта. Это позволяло изучать как недра Марса, так и его атмосферу.

Группы учёных заранее договаривались о проведении экспериментов, поскольку аппарат должен был не только направить прибор на место наблюдения, но и выровнять солнечные панели для оптимального сбора энергии в новой ориентации, а также установить направление антенны связи с Землёй, чтобы в случае проблемы не остаться без канала для получения команд.

Антенна подповерхностного радара SHARAD оказалась в самом невыгодном положении. Она была смонтирована на обращённой в космос корме аппарата, часть оборудования и корпуса которого блокировали приём сигнала. Конструкция Mars Orbiter допускала полный разворот антенны в сторону Марса, но в таком случае прерывалась связь с Землёй и поступление энергии с солнечных панелей. Иными словами, эта операция несла определённые риски.

В то же время разворот антенны радара к поверхности в 10 раз повышал его чувствительность, что давало более ясное представление о сканируемых областях. В 2023 году команда Mars Orbiter впервые совершила манёвр «большого крена», развернув аппарат на 120 градусов. Сложность и ответственность манёвра не позволяют выполнять его часто, но в NASA сочли допустимым риском совершать два-три разворота в год.

Серия больших разворотов в 2023 и 2024 годах позволила наработать практику и собрать больше ценных данных по недрам Марса. После почти 20 лет эксплуатации аппарат научился новым трюкам — он буквально переворачивается с ног на голову, шутят в агентстве. Но это позволяет собирать больше уникальных данных о планете, которая когда-нибудь станет для человеческой цивилизации вторым домом.