Смартфоны в России подорожали на 10 %, а их продажи упали на 15–20 %

В России начали расти цены на смартфоны — в первом полугодии они увеличились на 10 %, в то время как их продажи сократились на 15–20 %, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков Mobile Research Group и ритейлеров.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил, что подорожание в первую очередь затронуло модели высокого ценового сегмента. По его словам, цены на электронику и бытовую технику изменяются разнонаправленно: если бытовая техника даже немного подешевела, а стоимость компьютеров осталась на прежнем уровне, то цены на аксессуары для смартфонов сейчас растут.

Эксперт также отметил рост цен на мировом рынке на комплектующие для гаджетов из-за геополитической ситуации, удорожания логистики (в среднем на 6 % за полгода), а также модернизации оборудования вендорами, что ведёт к удорожанию микросхем. Вместе с высокой ключевой ставкой ЦБ и снижением доступности кредитов это привело к резкому снижению продаж смартфонов — в первом полугодии 2025 года по сравнению с концом 2024-го они уменьшились на 10–15 %.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что, несмотря на укрепление рубля, смартфоны подорожали в среднем примерно на 10 %, а их продажи продолжают снижаться. Растёт спрос на компоненты для гаджетов — производители «перевооружаются». Также выросли цены на логистику, пояснил эксперт.

По оценкам компании «Марвел-Дистрибуция», реализация смартфонов в России в первом полугодии снизилась в натуральном выражении на 10–15 % год к году, а в денежном — на 20–30 %. В компании прогнозируют оживление спроса в IV квартале в связи с окончанием сроков банковских вкладов, получением процентов по ним и реализацией отложенного спроса.

В МТС оценивают сокращение продаж в первом полугодии на 22 % в штуках и на 20 % в денежном выражении — до 11,2 млн штук и 275 млрд рублей соответственно.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что лидерами российского рынка смартфонов в первом полугодии по количеству проданных устройств стали Xiaomi, Realme, Tecno, Samsung и Infinix, а по выручке — Apple, Samsung, Xiaomi, Realme и Tecno.

В свою очередь, в «МегаФоне» объяснили нынешнюю тенденцию эффектом высокой базы: потребители активно обновляли свои гаджеты в конце 2023 года — начале 2024-го, а во втором полугодии прошлого года ситуация стабилизировалась. «Новый цикл смены смартфонов пока не наступил. Кроме того, сказываются высокие ставки по кредитам, которые широко использовались при приобретении устройств», — сообщили в пресс-службе оператора. Там также отметили, что у потребителей нет дополнительных стимулов для обновления устройств — на рынке пока не появилось принципиально новых технологий, требующих замены гаджетов.