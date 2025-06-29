Nvidia обновила DLSS, уменьшив в играх потребление VRAM на 20 %

Компания Nvidia выпустила обновление для технологии DLSS (версия SDK 310.3.0), которое позволяет снизить использование видеопамяти на 20 % при масштабировании изображения. Это стало возможным благодаря оптимизации модели Transformer, которая обеспечивает более высокое качество картинки по сравнению со свёрточной нейронной сетью (CNN).

Ранее DLSS Transformer требовала почти в два раза больше памяти, чем CNN, но после доработок разница сократилась до 40 %. Например, при разрешении 1080 пикселей обновлённый алгоритм использует 85,77 Мбайт VRAM вместо прежних 106,9 Мбайт, тогда как CNN занимала 60,83 Мбайт. При этом потребление видеопамяти масштабируется линейно: в 4K оно возрастает в 3,5 раза, достигая 307,37 Мбайт.

На практике, как пишет Tom's Hardware, экономия в 80 Мбайт при 4K-разрешении вряд ли будет заметна, учитывая объёмы VRAM современных видеокарт. Однако для 8K, где DLSS может расходовать более гигабайта памяти, оптимизация становится более значимой. В Nvidia подчеркнули, что снижение нагрузки на видеопамять не повлияло на качество апскейлинга — «трансформер» DLSS 4 содержит вдвое больше параметров, чем CNN-аналог, обеспечивая изображение, близкое к оригиналу.

Также отмечается, что снижение потребления видеопамяти касается только масштабирования изображения, а не генерации кадров. Что касается последней версии «трансформера», то она уже принесла 30-процентную экономию VRAM. В частности, в игре Warhammer 40,000: Darktide при использовании DLSS 4 вместо DLSS 3 потребление видеопамяти на 4K снизилось на 400 Мбайт.