В начале этого года Nvidia анонсировала крупное обновление технологии масштабирования DLSS 4 — её решено перевести на ИИ-модели типа «трансформер». Теперь же тестирование обновлённой технологии DLSS завершилось, и её смогут задействовать разработчики компьютерных игр.

Технология DLSS основывалась на свёрточных нейросетях, которые генерировали новые пиксели на основе локализованных областей текущих и предыдущих кадров. Теперь же на смену им пришли модели на базе архитектуры «трансформер» с вдвое большим количеством параметров, которые позволили повысить производительность в четыре раза и обеспечить повышение качества эффектов трассировки лучей на 30–50 %. Впечатляет и то, что каждый кадр теперь обрабатывается на компьютерах с ускорителями GeForce RTX 5090 всего за 1 мс, по сравнению с 3,23 мс, которые требовались для работы DLSS 3.

Технологию DLSS 4 поддерживают все ускорители GeForce RTX, но модели предыдущих поколений — не в полной мере. К примеру, усовершенствованный вариант генератора кадров DLSS Frame Generation доступен на компьютерах с ускорителями RTX 4000 и более новыми, а DLSS Multi-Frame Generation — только с видеокартами RTX 5000, поскольку в них используются улучшенные тензорные ядра.

Новая технология также сделает более актуальными 4K-мониторы с высокой частотой обновления, поскольку прежде монитор 4K с частотой обновления 240 Гц не имел особого смысла из-за того, что не было графических ускорителей, способных поддерживать такое изображение.