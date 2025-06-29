Японский суд запретил Google продавать в стране смартфоны Pixel 7. Такое решение было вынесено в ходе рассмотрения патентного спора, в рамках которого американскую компанию обвинили в неправомерном использовании в своих смартфонах технологии обработки сигналов управления LTE, патент на которую принадлежит южнокорейской компании Pantech.

Любопытно, что смартфоны Google пользуются большой популярностью в Японии. По данным источника, в настоящее время аппараты Pixel являются вторыми по популярности в стране и уступают только Apple iPhone. Однако решение суда может повлиять на продажи устройств Google. Спор возник из-за патента, в котором описывается технология отправки сигналов управления с базовой станции на пользовательские устройства в сетях LTE. В ходе рассмотрения жалобы японский суд установил, что американская компания незаконно использовала эту технологию в смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Из-за судебного запрета Google больше не может импортировать, продавать или распространять каким-то иным способом в Японии смартфоны Pixel 7. Судья также раскритиковал реакцию Google на судебное разбирательство, назвав подход компании к этому делу «неискренним», что, по данным источника, также повлияло на введение судебного запрета.

Отмечается, что на этом проблемы Google в Японии могут не закончиться. Дело в том, что Pantech пытается добиться распространения судебного запрета на продажу смартфонов серий Pixel 8 и Pixel 9. Пока не ясно, удастся ли Pantech добиться запрета, но действия южнокорейской компании усиливают давление на Google на одном из наиболее перспективных для технологического гиганта рынков.

За последние годы Япония стала важным рынком для мобильного бизнеса Google. В 2023 году компания добилась значительного роста в этом сегменте, во многом благодаря популярности Pixel 7 и более доступного Pixel 7a. Более широкий судебный запрет, в случае вынесения, может повлиять на дальнейший рост бизнеса компании на этом рынке.

Компания Pantech, участвующая в судебном споре, больше не выпускает смартфоны. Судебный иск был подан группой IdeaHub, специализирующейся на монетизации патентов. Таким образом, хоть Pantech больше не присутствует на рынке смартфонов, интеллектуальная собственность компании по-прежнему используется в суде для борьбы с конкурентами и извлечения финансовой выгоды.