Сегодня 29 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Япония запретила продажу смартфонов Goog...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Япония запретила продажу смартфонов Google Pixel 7 — Pixel 8 и Pixel 9 тоже под угрозой

Японский суд запретил Google продавать в стране смартфоны Pixel 7. Такое решение было вынесено в ходе рассмотрения патентного спора, в рамках которого американскую компанию обвинили в неправомерном использовании в своих смартфонах технологии обработки сигналов управления LTE, патент на которую принадлежит южнокорейской компании Pantech.

Смартфон Pixel 7 Pro

Смартфон Pixel 7 Pro

Любопытно, что смартфоны Google пользуются большой популярностью в Японии. По данным источника, в настоящее время аппараты Pixel являются вторыми по популярности в стране и уступают только Apple iPhone. Однако решение суда может повлиять на продажи устройств Google. Спор возник из-за патента, в котором описывается технология отправки сигналов управления с базовой станции на пользовательские устройства в сетях LTE. В ходе рассмотрения жалобы японский суд установил, что американская компания незаконно использовала эту технологию в смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro.

Из-за судебного запрета Google больше не может импортировать, продавать или распространять каким-то иным способом в Японии смартфоны Pixel 7. Судья также раскритиковал реакцию Google на судебное разбирательство, назвав подход компании к этому делу «неискренним», что, по данным источника, также повлияло на введение судебного запрета.

Отмечается, что на этом проблемы Google в Японии могут не закончиться. Дело в том, что Pantech пытается добиться распространения судебного запрета на продажу смартфонов серий Pixel 8 и Pixel 9. Пока не ясно, удастся ли Pantech добиться запрета, но действия южнокорейской компании усиливают давление на Google на одном из наиболее перспективных для технологического гиганта рынков.

За последние годы Япония стала важным рынком для мобильного бизнеса Google. В 2023 году компания добилась значительного роста в этом сегменте, во многом благодаря популярности Pixel 7 и более доступного Pixel 7a. Более широкий судебный запрет, в случае вынесения, может повлиять на дальнейший рост бизнеса компании на этом рынке.

Компания Pantech, участвующая в судебном споре, больше не выпускает смартфоны. Судебный иск был подан группой IdeaHub, специализирующейся на монетизации патентов. Таким образом, хоть Pantech больше не присутствует на рынке смартфонов, интеллектуальная собственность компании по-прежнему используется в суде для борьбы с конкурентами и извлечения финансовой выгоды.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обучать ИИ на онлайн-библиотеках законно — так решил суд в деле авторов книг против Meta✴
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к семи годам колонии за мошенничество
Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет
Смартфоны в России подорожали на 10 %, а их продажи упали на 15–20 %
Плёночные фотографии сравнили с имитацией фотоплёнки у смартфона Honor 400 Pro
Nothing Phone (3) показал свой нетривиальный дизайн на качественных изображениях в преддверии анонса
Теги: pixel 7, google, патентный спор, япония
pixel 7, google, патентный спор, япония
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Вторая жизнь «Конкорда»: обновлённый сверхзвуковой лайнер вернётся в небо, но это не точно
Япония запретила продажу смартфонов Google Pixel 7 — Pixel 8 и Pixel 9 тоже под угрозой
Роскомнадзор зарегистрировал почти 150 тысяч блогеров-десятитысячников
Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки
Обновился формат изображений PNG — теперь в нём поддерживается HDR, анимация и Exif
Meta переманила из OpenAI ещё четырёх специалистов в области ИИ 10 ч.
Раскрыта древнейшая «пасхалка» от разработчиков Apple — 27 лет назад её спрятали в Power Mac G3 15 ч.
ИИ может лишить работы миллионы — Anthropic выяснит, так ли это на самом деле 15 ч.
Новая статья: Rematch — лучшая версия дворового футбола. Рецензия 17 ч.
Годовая выручка Canonical приблизилась к $300 млн 24 ч.
Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft 28-06 14:12
Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей 28-06 14:09
Российские банки тестируют заменитель Apple Pay, но до массового внедрения ещё далеко 28-06 14:06
Facebook захотел покопаться в фотографиях на смартфонах пользователей — скорее всего, для обучения ИИ 28-06 12:01
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить 28-06 06:15
Meta хочет привлечь $29 млрд на строительство ИИ ЦОД в США 3 ч.
Meta готова привлечь $29 млрд на расширение вычислительных мощностей в США 9 ч.
Speedata представила ускоритель анализа данных и привлекла на развитие $44 млн 16 ч.
Первые огневые испытания ускорителя для лунных и марсианских ракет SLS закончились яркой и шумной аномалией 19 ч.
Смартфоны в России подорожали на 10 %, а их продажи упали на 15–20 % 19 ч.
ИИ-процессор Microsoft выйдет с опозданием и будет медленнее Nvidia Blackwell 22 ч.
Монополия Nvidia пошатнулась: OpenAI начала использовать чипы Google 23 ч.
Старый марсианский спутник NASA научился «стоять на голове» — это на порядок повысило чувствительность подповерхностного радара 28-06 16:08
Мёртвый спутник NASA потёрся об атмосферу и перепугал учёных, испустив загадочный радиосигнал 28-06 12:05
Tesla впервые доехала до покупателя своим ходом без людей в салоне 28-06 07:21