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Власти Канады запретили деятельность поставщика систем видеонаблюдения Hikvision на территории страны

Не прошло и нескольких лет, прежде чем канадские власти взяли пример с США в части запрета систем видеонаблюдения китайской компании Hikvision по соображениям национальной безопасности. Этому поставщику в целом запрещена деятельность на территории Канады, а использование её продукции в чувствительных для безопасности страны сферах будет пресекаться.

Источник изображения: Hikvision

Источник изображения: Hikvision

Данное решение, как утверждают канадские чиновники, было принято по итогам многоэтапного расследования в отношении используемого в стране оборудования Hikvision, включая камеры видеонаблюдения, по поставкам которых эта китайская компания является одним из двух мировых лидеров. Представители Hikvision заявили Reuters, что подобное решение властей Канады не основано на фактах и справедливом проведении соответствующих процедур, а мотивируется только страной происхождения китайской компании.

В США Hikvision и пять её подразделений были добавлены в «чёрный список» ещё в 2023 году, а расследование американских властей велось на протяжении последних пяти с половиной лет. Американские чиновники использовали возможное использование систем видеонаблюдения Hikvision для притеснения национальных меньшинств в Синьцзяне властями КНР в качестве дополнительного повода ограничить продажи продукции этой марки в США. Власти КНР неоднократно отвергали все обвинения в притеснениях уйгуров в указанном регионе. В Канаде сейчас будут запрещены покупки оборудования Hikvision для использования на правительственных объектах, а уже эксплуатируемое оборудование будет демонтировано.

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Теги: hikvision, китай, канада, санкции, видеонаблюдение
hikvision, китай, канада, санкции, видеонаблюдение
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