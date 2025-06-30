AirPods с живым переводом и Wi-Fi без паролей могут появиться в iOS 26 уже осенью

Apple планирует добавить две долгожданные функции, о которых умолчала на недавно прошедшей конференции для разработчиков WWDC 2025. Речь идёт о живом переводе через AirPods и автоматической синхронизации подключений к публичным Wi-Fi сетям между устройствами Apple. Обе функции должны войти в обновления iOS 26.1 или 26.2.

Компания Apple решила изменить подход к анонсам новых функций и отложила представление некоторых из них на своей ежегодной конференции WWDC. По данным 9to5Mac, одной из функций, которая так и не была официально представлена для iOS 26, является возможность живого перевода во время разговора с помощью AirPods. Эта опция должна была позволить общаться пользователям на разных языках в режиме реального времени и получать моментальный перевод на своём языке. Подобная технология уже упоминалась в контексте других функций iOS 26, но именно эта реализация пока остаётся за кадром официальных анонсов.

Вторая функция, не получившая анонс на WWDC 2025, касается удобства использования публичного Wi-Fi. Идея заключается в том, чтобы автоматически синхронизировать вход в сети Wi-Fi между всеми устройствами экосистемы Apple. Например, если пользователь один раз авторизуется в сети кафе на iPhone, то его MacBook и iPad подключатся к этой же точке без повторного ввода логина и пароля. Это должно значительно упростить использование публичных сетей, но и эта функция пока остаётся нереализованной в текущих версиях iOS 26.

По словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания осознанно изменила политику анонсов, чтобы избежать ситуации, подобной той, что произошла на WWDC 2024. Тогда Apple представила несколько важных функций, которые в итоге были перенесены на неопределённый срок или так и не вышли вообще. В этом году руководство компании решило больше уделить внимания готовности продукта к моменту анонса, поэтому некоторые возможности, которые были готовы частично, не попали в презентацию.

Тем не менее, обе функции должны выйти в этом году. Ожидается, что они появятся либо в октябрьском обновлении iOS 26.1, либо в декабрьском iOS 26.2. Исключением может стать бета-версия, в ходе которой разработчики могут внедрить эти опции раньше.