Подразделение Volkswagen займётся сдачей роботакси на базе минивэна ID. Buzz в аренду таксопаркам

Подход одного из крупнейших автопроизводителей мира, концерна Volkswagen, к реализации услуг в сфере беспилотных такси, несколько разнится с тем, что демонстрирует Tesla. По данным New Atlas, дочерняя компания MOIA в следующем году начнёт эксплуатацию беспилотных минивэнов ID. Buzz в Европе и США. При этом такие машины смогут взять в аренду владельцы таксопарков и муниципалитеты.

По сути, Volkswagen собирается предложить корпоративным клиентам готовое решение для организации пассажирских перевозок на автоматических такси, которое будет предусматривать не только сами транспортные средства с программным обеспечением, но и интеграцию сервиса в программную инфраструктуру типа мобильных приложений сторонних компаний. Кроме того, обзавестись парком таких беспилотных минивэнов смогут и муниципальные власти отдельных городов, тем самым предлагая новый вид общественного транспорта их жителям и гостям. Концерн также возьмёт на себя обучение операторов работе с парком беспилотных такси, причём для этого будут использоваться как реальные условия, так и симуляция, на разных типах территорий с точки зрения качества дорог и интенсивности трафика.

Интерьер адаптированного для нужд беспилотных такси электрического минивэна ID. Buzz сохранил лишь четыре пассажирских места, распределённых между сидениями второго и третьего ряда. Сдвижная дверь по правому борту, оснащённая электроприводом, открывает широкий проход к обоим рядам сидений. Вместо пассажирского сидения в первом ряду предусмотрен отсек для багажа, а водительское сидение придвинуто к рулю вплотную и в идеале не должно использоваться в большинстве ситуаций.

За автопилот в общей сложности отвечают 27 датчиков и камер: девять лидаров, 13 камер и пять радаров. Бортовое ПО соответствует четвёртому уровню автономности по классификации SAE, что позволяет в большинстве случаев управлять машиной автоматически, но сохраняет возможность вмешательства человека в процесс. Пассажиры получат возможность вызывать помощь или осуществлять экстренную остановку транспортного средства через специальные клавиши в салоне минивэна. Власти Гамбурга уже заявили о своих намерениях развернуть парк подобных роботакси в своём городе. В США такие машины появятся в Лос-Анджелесе в 2026 году через сотрудничество с Uber.