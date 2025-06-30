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«Придётся пройти ещё раз»: звезда Assassin’s Creed IV: Black Flag недвусмысленно намекнула на неанонсированный ремейк игры

Ремейк пиратского ролевого экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft до сих пор официально не анонсирован, однако на подготовку переосмысления к релизу недавно намекнула главная звезда игры.

Источник изображения: Steam (SceaTT)

Источник изображения: Steam (SceaTT)

Как сообщает портал Insider Gaming, недвусмысленный тизер оставил британский актёр Мэтт Райан (Matt Ryan), исполнивший в Assassin’s Creed IV: Black Flag роль пирата и ассасина Эдварда Кенуэя.

В ходе недавней автограф-сессии Райан обронил фанату Assassin’s Creed IV: Black Flag (см. видео ниже), что тому, вероятно, «придётся пройти [игру] ещё раз». На вопрос, правда ли это, актёр лишь ехидно улыбнулся.

По словам поклонника, он намерен перепройти все части Assassin’s Creed. Райан в ответ подчеркнул: «Особенно эту [Black Flag]. Я не просто так это говорю, но сейчас рассказать ничего не могу».

О том, что Ubisoft готовит ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag, в прошлом неоднократно сообщали источники Insider Gaming. По слухам, проект проходит под кодовым названием Obsidian и базируется на обновлённом движке Anvil.

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) из редакции Insider Gaming, ремейк должен был выйти к концу текущего года, однако недавние перемены в Ubisoft поставили этот план под вопрос.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. Аудитория проекта за десять лет с релиза превысила 34 млн человек.

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Теги: assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
assassin’s creed iv: black flag, ubisoft, ролевой экшен
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