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Безоговорочный возврат средств, скидка за лояльность и план патчей: создатели провального ремастера Warhammer 40,000: Space Marine обратились к игрокам

Издательство Sega и разработчики из литовской студии SneakyBox прокомментировали провальный старт вышедшей недавно обновлённой версии культового боевика Warhammer 40,000: Space Marine от Relic Entertainment.

Источник изображений: Sega

Источник изображений: Sega

Напомним, Warhammer 40,000: Space Marine в издании Master Crafted Edition стартовала в Steam с «в основном отрицательными» отзывами (рейтинг 30 %) и низким пиковым онлайном (128 человек) даже по сравнению с демо оригинальной игры.

Пользователи жалуются на слишком высокую цену ($40 без возможности апгрейда для владельцев классической версии), малое количество улучшений, спорные нововведения и технические проблемы.

На фоне критики Sega объявила о введении 50-процентной скидки на покупку Master Crafted Edition для владельцев юбилейного издания Space Marine (вышло в 2021 году), а также о временном расширении политики возврата средств.

Вплоть до окончания летней распродажи Steam (10 июля в 20:00 МСК) пользователи Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition могут получить полный возврат средств вне зависимости от наигранного времени.

В ближайшие недели Master Crafted Edition ждёт целая череда патчей, которые должны исправить основные технические проблемы, устранить ряд багов, улучшить интерфейс, поддержку контроллеров и работу на Steam Deck.

Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition вышла 10 июня на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass. Игра не поддерживает русский язык и в российском сегменте не продаётся.

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Теги: warhammer 40,000: space marine — master crafted edition, sneakybox, sega, шутер
warhammer 40,000: space marine — master crafted edition, sneakybox, sega, шутер
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