Восток и Запад встречаются в дебютном трейлере дополнения Badlands к симулятору выживания DayZ

Разработчики из Bohemia Interactive опубликовали трейлер Badlands — третьего глобального дополнения к многопользовательскому симулятору выживания DayZ. Ролик знакомит с новой картой, которая по своим масштабам должна стать самой крупной в игре.

Badlands отправит геймеров в знойную провинцию Насдара — выжженную солнцем местность с зыбучими песками, которая была истерзана бесконечными войнами ещё до появления заражённых. Описывая устройство новой локации, разработчики подчёркивают, что выживание на ней измеряется каждой каплей сэкономленной воды.

DayZ Badlands

Исследуя новую карту площадью 267 км2, игроки будут натыкаться на полуразрушенные советские военные базы, которые соседствуют с современными нефтяными вышками и перерабатывающими комплексами. А уникальные для нового региона одежда, предметы экипировки и огнестрельное оружие помогут глубже погрузиться в мир дорог, призванных некогда «соединить Восток и Запад».

Дополнение Badlands к симулятору выживания DayZ должно выйти в 2026 году на ПК (Steam), PlayStation и Xbox.