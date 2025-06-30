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Восток и Запад встречаются в дебютном трейлере дополнения Badlands к симулятору выживания DayZ

Разработчики из Bohemia Interactive опубликовали трейлер Badlands — третьего глобального дополнения к многопользовательскому симулятору выживания DayZ. Ролик знакомит с новой картой, которая по своим масштабам должна стать самой крупной в игре.

Источник изображений: Bohemia Interactive

Источник изображений: Bohemia Interactive

Badlands отправит геймеров в знойную провинцию Насдара — выжженную солнцем местность с зыбучими песками, которая была истерзана бесконечными войнами ещё до появления заражённых. Описывая устройство новой локации, разработчики подчёркивают, что выживание на ней измеряется каждой каплей сэкономленной воды.

DayZ Badlands
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Исследуя новую карту площадью 267 км2, игроки будут натыкаться на полуразрушенные советские военные базы, которые соседствуют с современными нефтяными вышками и перерабатывающими комплексами. А уникальные для нового региона одежда, предметы экипировки и огнестрельное оружие помогут глубже погрузиться в мир дорог, призванных некогда «соединить Восток и Запад».

Дополнение Badlands к симулятору выживания DayZ должно выйти в 2026 году на ПК (Steam), PlayStation и Xbox.

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Теги: dayz, bohemia interactive, симулятор выживания
dayz, bohemia interactive, симулятор выживания
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