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Samsung до сих пор не хватает собственной памяти LPDDR5X для смартфонов Galaxy S25

Одной из сильных сторон смартфонов Samsung всегда считалось наличие у компании вертикально интегрированного производства, позволяющего в приоритетном порядке получать от профильных подразделений передовые дисплеи и микросхемы памяти. В случае с LPDDR5X этот принцип не работает, поскольку основным поставщиком чипов памяти такого типа остаётся Micron.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает ComputerBase.de со ссылкой на южнокорейские СМИ, компания Samsung до сих пор поставляет лишь четыре из десяти необходимых для оснащения смартфонов Galaxy S25 микросхем оперативной памяти LPDDR5X. Шесть из десяти чипов поставляются конкурирующей американской компанией Micron Technology. Подобное положение дел даже не особо изменилось полгода спустя с момента начала производства смартфонов данного семейства.

Собственная память LPDDR5X-9600, по данным южнокорейских СМИ, не отличается высоким уровнем выхода чипов, способных стабильно работать на указанной скорости. Соответственно, затраты на её выпуск велики, а объёмы производства весьма скромны. В этих условиях целесообразнее покупать память у конкурента. LPDDR5X-9600 производства Samsung превосходит продукцию Micron «на бумаге», предлагая меньшее энергопотребление, но по факту компания не может выпускать её в достаточных количествах. Samsung и Micron выпускают такую память по схожей технологии класса 1-бета, последняя также снабжает данной продукцией компанию Apple. При этом в начале месяца стало известно, что Micron начала выпуск микросхем DDR5 по технологии 1γ. В случае с LPDDR5X это обеспечивает рост быстродействия, снижение энергопотребления и наличие тонкого корпуса.

Сможет ли Samsung наладить выпуск LPDDR5X подходящего качества и в нужных количествах к дебюту семейства смартфонов Galaxy S26 в начале следующего года, пока понять сложно. На всякий случай ведутся тесты микросхем производства Micron, чтобы закрыть потребности в памяти в случае собственных неудач.

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Теги: samsung, samsung galaxy, lpddr5x, micron, производство микросхем
samsung, samsung galaxy, lpddr5x, micron, производство микросхем
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