SpaceX запустила британский спутник для производства полупроводников прямо на орбите Земли

Британский стартап Space Forge с помощью ракеты-носителя компании SpaceX запустил на околоземную орбиту космический спутник ForgeStar-1 для производства полупроводниковых микросхем. В отдалённой перспективе, если метод приживётся, космическое производство микросхем может стать одним из звеньев цепочки поставок полупроводников.

Космическое производство — относительно новая область, которая стремится использовать уникальные особенности космоса и низкой околоземной орбиты для достижения методов производства, невозможных на Земле. Основные цели Space Forge — производить полупроводники для центров обработки данных, квантовых и ИИ-вычислений в условиях космического пространства, используя «космические кристаллические семена» для инициирования роста полупроводниковых кристаллов с последующей доставкой произведённых микросхем на Землю для дальнейшего использования.

Спутник ForgeStar-1 является экспериментом для оценки ключевых технологий производства микросхем в условиях космоса. Произведённый на его борту продукт не планируется возвращать на Землю. Завершить миссию планируют контролируемым сгоранием спутника в атмосфере планеты.

Компания рассчитывает в будущем запускать по 10–12 спутников в год с возможностью их повторного использования и с перспективой выхода на 100 ежегодных запусков. Предполагается, что каждый такой спутник будет находиться на орбите от одного до шести месяцев, занимаясь выпуском нужной продукции. Следующий спутник, ForgeStar‑2, станет первым аппаратом, который должен будет произвести полупроводниковый продукт и доставить его обратно на Землю. Цель второй миссии — добиться того, чтобы объём произведённой продукции превысил стоимость выведения спутника на орбиту. Временные рамки второй миссии пока не уточняются.