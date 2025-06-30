Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся

В рамках сотрудничества Nvidia с Adobe компания предоставляет владельцам видеокарт GeForce RTX трёх последних поколений бесплатный доступ к Adobe Creative Cloud, включающий в себя популярные инструменты для редактирования фотографий и видео, такие как Photoshop, Premiere Pro, After Effects. Подписки ограничены по сроку действия — один месяц для владельцев видеокарт GeForce серий RTX 3000 и 4000, два месяца — для владельцев серий RTX 5000.

Эксклюзивно для владельцев видеокарт серии GeForce RTX 5000 доступно ещё одно вознаграждение под названием Substance 3D, которое даёт доступ к пяти различным приложениям Adobe вместе с огромной библиотекой ресурсов для разработки игр, включая такие инструменты, как 3D Sampler, 3D Designer и 3D Painter. В целом это довольно солидное предложение, даже если рассматривать только Adobe Creative Cloud, подписка на который обычно стоит $69 в месяц.

Условием для получения пробной версии на один или два месяца является предоставление платёжные реквизитов, с пользователя автоматически будет взиматься стандартная плата за подписку в размере $69 в месяц после окончания бесплатного периода. Чтобы средства не списывались, необходимо вовремя отменить подписку.

Предложение действует только для новых пользователей. Зарегистрированным клиентам, которые ранее уже пользовались продуктами Adobe воспользоваться бесплатным периодом подписки не получится.